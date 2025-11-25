Tomašević odgovorio Thompsonu: Neću se spuštati na tu razinu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da je Gradu u interesu da država sruši neboder Vjesnika iz prometnog i sigurnosnog razloga te da su, premda nisu vlasnici, itekako zainteresirani na koji način će tamo niknuti nova građevina i kompleks.
"U interesu nam je kao Gradu da država kao većinski vlasnik s nadležnim institucijama sruši taj neboder iz dva razloga - jedan je promet, i što se prije to rušenje dogodi, to će se prije u potpunosti promet moći vratiti u normalu ", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare nakon predstavljanja web aplikacije Guru za kulturu.
Drugi razlog je sigurnost, jer prijeti opasnost od urušavanja i bolje je da se što prije taj neboder kontrolirano sruši, naglasio je.
Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić je nakon sastanka sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta rekao da je izgledno da će se neboder Vjesnika rušiti postupkom miniranja što bi, kako je najavio, moglo biti vrlo brzo.
Tomašević je na konferenciji rekao da im je kao Gradu bitno i to što će biti na toj lokaciji jer je riječ o jednoj od najvažnijih lokacija u gradu. "Itekako smo zainteresirani na koji način će tamo niknuti nova građevina i kompleks", kazao je te dodao da će i dalje komunicirati s državom o svim tim temama.
Radovi na Slavonskoj idu prema planu, unatoč vremenskoj prognozi
Istaknuo je da radovi na Slavonskoj aveniji idu prema planu i da do kraja tjedna očekuje premosnicu, proširenje za još dvije trake sjevernog kolnika Slavonske kako bi imali dvije trake i u smjeru zapada i u smjeru istoka. Na dinamiku radova, kaže, utječe i vremenska prognoza, a da se čekalo nalaze statičara onda bi to bilo tek idući tjedan.
"To će olakšati prometno stanje, ali ne može nadomjestiti podvožnjak. Za jednu trećinu će propusnost biti manja", dodao je.
Upitan hoće li miniranje dodatno opteretiti promet, odgovorio je da će biti kao prije kad se podvožnjak pusti u promet, "a to nije odluka koju Grad može donijeti". "To će biti kada prestane prijetnja koju trenutno neboder Vjesnika predstavlja", naglasio je.
"Budući da po nalazu statičara može doći do urušavanja zgrade, jasno je da se ne može pustiti promet u podvožnjaku jer bi to ugrozilo živote ljudi. Kada bi došlo do samourušavanja zgrade, to bi se dogodilo u roku nekoliko sekundi. Nije moguće zatvoriti promet prije, nema upozorenja, jednostavno zbog sigurnosti ljudi podvožnjak nije moguće otvoriti sve dok se ne ukloni prijetnja, a uklanjanje prijetnje je uklanjanje zgrade", kazao je.
Upitan oko mogućnosti prolaza hitnih službi na tom području, Tomašević je odgovorio da hitna pomoć i druga posebna vozila imaju svoje mehanizme kako prolaziti kroz prometnu gužvu, a ako će biti bilo kakvih zahtjeva Zavoda za hitnu medicinu i policije da se osigura dodatni koridor za hitne službe, to će se i napraviti.
Advent uvijek ima posebnu prometnu regulaciju koja će se moći pratiti na web stranici, podsjetio je.
O Thompsonu
Na pitanje o Thompsonovoj izjavi kako je stranka Možemo! sekta, Tomašević kaže kako se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. "Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo", kazao je.
"Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti", dodao je gradonačelnik, prenosi tportal.
Opomena AZOP-a
Gradonačelnik je rekao kako prvi put čuje informaciju da je Agencija za zaštitu podataka (AZOP) poslala opomenu Gradu Zagrebu u vezi s objavom podataka 1100 građana.
"Ponovit ću opet. Koliko sam vidio OIB se spominje kao poseban problem. Primjer u Splitu - prije nekoliko godina bio je natječaj za stanove, objavljeni su OIB-ovi i drugi osobni podatci koje Grad Zagreb nije objavio, čini mi se čak i ime roditelja - nikakvog postupanja AZOP-a nije bilo", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare