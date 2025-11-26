POLITIČKI ANALITIČAR
Puhovski: Tomašević je nespretan, a Thompson je politička neznalica
Gost Novog dana televizije N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je o mirovnom sporazumu za Ukrajinu iz pozicije hrvatske politike te o prijetnji Marka Perkovića Thompsona gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću "radikalnim" potezima zbog uskraćivanja zagrebačke Arene za drugi koncert u prosincu.
Na pitanje voditelja Tihomira Ladišića tko je u državnom vrhu prije godinu dana realnije govorio o misiji NSATU i rješavanju ukrajinske krize, premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović, Žarko Puhovski je kazao da je Milanović "bio bliže onomu što se događa".
"Tada je bilo rečeno u Saboru od strane vladajućih 'vi ste gospodo na krivoj strani povijesti' za jednu potpuno bezveznu akciju, koja nije ni bila prava akcija nego priprema za akciju i koju je oproba krivo interpretirala da se ulazi u rat. Ali ovi na Plenkovićevoj strani, HDZ-ovci, rekli su da imamo moralnu obvezu podržati Ukrajinu. I Hrvatska doista jest, ekonomski i politički jaka kakva je, učinila puno za Ukrajinu, No sada su se izmaknuli oni na koje se Plenković oslanjao. Sad više nemamo onu posthladnoratovsku histeriju koja je bila od početka agresije na Ukrajinu kada s izbacivalo Čajkovskog s programa koncerata u Europi. Nešto slično se događa sada na drugoj strani kada je o Izraelu riječ", kazao je.
"Zaoštravalo se na točkama koje su sumnjive"
Puhovski smatra da nastaje "jedna vrsta primitivne svjetonazorske histerije" u koju se Hrvatska s Plenkovićem uključila bez ikakvog razloga.
"Nije sporno da je trebalo podržati Ukrajinu i da smo se ne samo kao država nego i kao nacija ispravno držali kada su u pitanju bile i izbjeglice iz Ukrajine. No onda se, međutim, išlo predaleko i zaoštravati stvari na točkama koje su potpuno sumnjive. To je trajalo dok nije došao Donald Trump i rekao da mu je Rusija važna kao partner. I sad svi koji su bili prišipetlje, vise. EU sad pokušava nešto igrati, ali potpuno su spali na razinu drugorazrednih čimbenika jer se čeka što će dogovoriti Trump i Putin", ustvrdio je.
Puhovski spornom smatra prvu rečenicu predloženog sporazuma prema kojoj je svaka strana na svoj način odgovorna za rat.
"Neusporediva je odgovornost Rusije i Putina za rat i o tome nema spora. No istina je i da se Ukrajinu gurali u taj rat tako da su je naoružavali. Da nije bilo tako Ukrajina bi bila poražena i sada bi gubila više od 20 posto svoga teritorija. Njena odgovornost ne smije biti uspoređena s ruskom i to je onaj bok koji sebi otvara Milanović u svojim prigovorima."
"Putin je oponašao američku politiku"
Kritizirao je one koji su tvrdili da je ankesija Krima bila kraj međunarodnog prava.
"Putin je korak po korak ponavljao ono što je George Bush mlađi učinio u Iraku koji je tisućama milja daleko od SAD-a, a Ukrajina je na ruskoj granici. Kako onda da s Bushem međunarodni poredak nije pao, a s Putinom jest? Kako da je Putin optužen za ratni zločin odvođenje djece iz Ukrajine, a Netanyahu nije za ratni zločin ubijanja djece. To je raspad sustava. I onda netko kaže da je s Putinom sve palo u vodu. Nije. Putin je samo doslovce oponašao američku politiku za koju se nitko nije usudio reći da je takva", rekao je.
Na pitanje zašto je to bila ključna politička tema u Hrvatskoj prije godinu dana, Puhovski je kazao da je Plenkoviću i Milanoviću trebao sukob.
"Između njih dvojice nema političkih razlika, oni zapravo zastupaju iste stavove. Jedina razlika koju su doista imali bila je upravo ta tema. Oni su kao Lolek i Bolek, politički blizanci, a sukob je nastao zbog ega, a ne zbog političkih razloga. Radi se o sukobu koji nema racionalne korijene."
"Plenković je preigrao kartu"
Upitan o zahtjevu stranke Most da Hrvatska napusti tzv. koaliciju voljnih, Puhovski je kazao da bismo u tom slučaju formalno trebali izaći iz nečega što je neformalna koalicija.
"Ne postoji dokument o toj koaliciji, to je dogovoreno u nekoliko telefonskih razgovora. To neformalna koalicija iz koje se ne može izaći nego se može samo iskliznuti."
Voditelj Ladišić pitao je Puhovskog tko će na koncu u Hrvatskoj biti na pravoj, a tko na krivoj strani povijesti ako se potpiše mirovni sporazum za Ukrajinu.
"Najpristojnije govoreći, Plenković je preigrao kartu. On je svoju poziciju koja nije bila prava proglasio pravom. A nije bila prava jer motivi nisu bili samo pomoć Ukrajini, nego i pokazati da si odlikaš koji se javlja iz prve ruke. Kao što je Milanović igrao partibrejkera iz zadnje klupe. Plenković je proglasio povijesnim pitanjem nešto što je bilo samo taktičko pitanje", rekao je Puhovski.
"Thomspon nema političkog iskustva ni pameti"
Na koncu se osvrnuo i na zabranu koncerta u Švicarskoj Miroslava Škore i još nekih hrvatskih izvođača te pretpostavku da je to refleksija na zbivanja u Hrvatskoj oko Marka Perkovića Thompsona.
"U Švicarskoj bi mogli reći da je Škoro bio kandidat za predsjednika Hravstke i da u tom smislu to jest politički događaj. S druge strane kod nas to ima drugi odjek jer se javlja neka vrst igre na Thompsonov pokret otpora, koji poručuje da će poduzeti neke radikalne poteze. Zbilja me zanima što to pokušava napraviti, pogotovo kad dođu adventski dani", kazao je.
Puhovski ističe da ne vidi veliku opasnost u tome, ali vidi zaoštravanje situacije.
"Thompson je čovjek koji nema nikakvog političkog iskustva i pameti, ali hoće preigrati svoju poziciju. Oni hoće koncert na taj 28. prosinca, što je smrtni dan Ant4e Pavelića, koji se godinama obilježavao u bazilici u Palmotićevoj. Oni sad hoće to produžiti na to. I malo je neobično da Thompson proglašava sektom čovjeka i stranku (Tomislava Tomaševića i Možemo) koji je na izborima dobio preko 100 tisuća glasova. Uz napomenu da se Tomašević stalno ponaša nespretno. Uopće mu nije trebala gradska skupština. Mogao je kao gradonačelnik sam reći da nekretninu u gradskom vlasništvu nikome ne da i točka. Uletio je u tu igru. On je nespretan, a Thompson je politička neznalica."
"Nije problem ZDS u jednoj pjesmi, nego..."
Puhovski također smatra da bitan problem nije u tome da se je "Za dom spremni" u jednoj pjesmi, nego što uz to idu "prištapske jedinice koje urlaju ZDS i 'Juru i Bobana' što nema veze s Thompsonovim repertoarom".
"Ovo što govori Stipo Mlinarić Ćipe zašto se ne zabrani i Brenina 'Jugoslovenka'... star je u tome da za Brenom ne bauljaju horde pijanih četnika koji pjevaju četničke pjesme u pozadini njenog koncerta. A ovdje se događa da imate desetine i stotine ljudi, nikako ne većinu, koji viču ZDS. To je bitna razlika. Jedino što Thompson može napraviti je da ozove ljud ena okupljanje. No s obzirom na to kako Zagreb trenutno izgleda, ne vidim gdje bi se to moglo organizirati jer su gužve i dolazi Advent. On ima enormno velik broj ljudi iza sebe, ali nema cijelu Hrvatsku iza sebe", ustvrdio je Puhovski.
