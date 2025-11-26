Puhovski: Tomašević je nespretan, a Thompson je politička neznalica

"Tada je bilo rečeno u Saboru od strane vladajućih 'vi ste gospodo na krivoj strani povijesti' za jednu potpuno bezveznu akciju, koja nije ni bila prava akcija nego priprema za akciju i koju je oproba krivo interpretirala da se ulazi u rat. Ali ovi na Plenkovićevoj strani, HDZ-ovci, rekli su da imamo moralnu obvezu podržati Ukrajinu. I Hrvatska doista jest, ekonomski i politički jaka kakva je, učinila puno za Ukrajinu, No sada su se izmaknuli oni na koje se Plenković oslanjao. Sad više nemamo onu posthladnoratovsku histeriju koja je bila od početka agresije na Ukrajinu kada s izbacivalo Čajkovskog s programa koncerata u Europi. Nešto slično se događa sada na drugoj strani kada je o Izraelu riječ", kazao je.