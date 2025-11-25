Thompson: Pozivam Tomaševića na razum, u protivnom ćemo povući radikalnije poteze

Marko Perković Thompson opet se obratio na društvenim mrežama i poslao poruku Tomislavu Tomaševiću.
"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.
Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.
Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.
Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH.
U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", zaključio je Thompson.
Podsjetimo, u rasporedu događanja u Areni Zagreb do kraja godine još se uvijek ne nalazi koncert Marka Perkovića Thompsona, koji je bio najavljen za 27. prosinca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
