trzavice ne prestaju

Thompson: Pozivam Tomaševića na razum, u protivnom ćemo povući radikalnije poteze

N1 Info
25. stu. 2025. 22:04
Davor Javorovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson opet se obratio na društvenim mrežama i poslao poruku Tomislavu Tomaševiću.

"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.

Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH.

U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", zaključio je Thompson.

Podsjetimo, u rasporedu događanja u Areni Zagreb do kraja godine još se uvijek ne nalazi koncert Marka Perkovića Thompsona, koji je bio najavljen za 27. prosinca.

Teme
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević

