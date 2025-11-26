Crveni Meteoalarm zbog orkanskog vjetra, stižu zahlađenje i snijeg

Tijekom četvrtka će također biti snijega u gorju, duž Jadrana i uz Jadran još kiše, no uglavnom će prestati prema kraju dana. Na moru je probleme stvarati jaka i olujna bura, osobito pod Velebitom gdje će biti orkanskih udara, zbog čega je na snazi najviši, crveni stupanj Meteoalarma, sustava upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Posvuda hladnije.