Vremenska prognoza
Crveni Meteoalarm zbog orkanskog vjetra, stižu zahlađenje i snijeg
Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, mjestimice još ima kiše, kako u unutrašnjosti tako i duž Jadrana. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
U nastavku srijede treba računati na kišu, lokalno i obilniju, češće duž Jadrana i uz Jadran, osobito u drugom dijelu dana, dok će u gorju padati snijeg. Zimskom dojmu doprinosit će i jak vjetar sjevernog smjera, osobito bura na moru koja će jačati prema večeri.
Tijekom četvrtka će također biti snijega u gorju, duž Jadrana i uz Jadran još kiše, no uglavnom će prestati prema kraju dana. Na moru je probleme stvarati jaka i olujna bura, osobito pod Velebitom gdje će biti orkanskih udara, zbog čega je na snazi najviši, crveni stupanj Meteoalarma, sustava upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Posvuda hladnije.
U petak još na krajnjem jugu može pasti malo kiše, na istoku unutrašnjosti i u gorju još koja pahulja snijega, no bit će suho u većini krajeva.
Za vikend posvuda više sunčanih razdoblja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
