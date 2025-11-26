Oglas

Vremenska prognoza

Crveni Meteoalarm zbog orkanskog vjetra, stižu zahlađenje i snijeg

Tea Blažević
26. stu. 2025. 07:08
14.02.2025., Delnice - Snijeg i jak vjetar otezavaju promet kroz Gorski kotar.Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, mjestimice još ima kiše, kako u unutrašnjosti tako i duž Jadrana. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

U nastavku srijede treba računati na kišu, lokalno i obilniju, češće duž Jadrana i uz Jadran, osobito u drugom dijelu dana, dok će u gorju padati snijeg. Zimskom dojmu doprinosit će i jak vjetar sjevernog smjera, osobito bura na moru koja će jačati prema večeri.

Tijekom četvrtka će također biti snijega u gorju, duž Jadrana i uz Jadran još kiše, no uglavnom će prestati prema kraju dana. Na moru je probleme stvarati jaka i olujna bura, osobito pod Velebitom gdje će biti orkanskih udara, zbog čega je na snazi najviši, crveni stupanj Meteoalarma, sustava upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Posvuda hladnije.

U petak još na krajnjem jugu može pasti malo kiše, na istoku unutrašnjosti i u gorju još koja pahulja snijega, no bit će suho u većini krajeva.

Za vikend posvuda više sunčanih razdoblja.

snijeg vjetar vremenska prognoza vrijeme

