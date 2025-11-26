Tomašević odgovorio na Thompsonove prijetnje

Marko Perković Thompson i dalje se ne miri s odlukom zagrebačke gradske vlasti, koja mu nije odobrila održavanje drugog koncerta, dan nakon nastupa u Areni, 27. prosinca. Nakon što je gradske čelnike prije dva dana nazvao sektom, sada najavljuje radikalne poteze, no nije objasnio o čemu je točno riječ.
Njegov je menadžment tim povodom održao konferenciju za medije.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" na Radiju Sljeme poručio je da je odluka grada konačna.
"Što je Grad odlučio uz potporu Gradske skupštine - tako će biti", rekao je.
Dodao je da u pravnoj državi, na koju se Thompson poziva, postoji jasan put za rješavanje sporova.
"Ako smatrate da je nešto protupravno ili da je neko pravo prekršeno, onda se koriste pravni instrumenti i ide se na sud", rekao je Tomašević.
"Pola milijuna ljudi nisu fašisti"
Naglasio je i da ne zna što bi Thompsonovi radikalni potezi trebali značiti, ali da ga nije strah.
"Iza svojih odluka stojim. Neistina je da sam ikada rekao da je pola milijuna ljudi s Hipodroma fašisti. Upravo suprotno - rekao sam da je velika većina bila tamo zbog domoljublja i glazbe."
Dodao je i da je, kao gradonačelnik Zagreba, apsolutno zahvalan braniteljima na žrtvi koju su podnijeli u Domovinskom ratu, ali i da je svjestan problema s kojima se mnogi od njih danas susreću.
