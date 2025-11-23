Thompson poručio Tomaševiću: S ponosom ću pjevati pjesmu 'Bojna Čavoglave'

Svjestan sam da je određenim strukturama i pojedincima uvijek bila sporna, kao što im je sporna i neovisna demokratska država. Ali, očito u tim vremenima nisu imali hrabrosti iznositi te stavove, već su se kukavički pritajili. Nakon Domovinskog rata su izašli iz rupa i postali progonitelji svih vrijednosti na kojima počiva hrvatska država i hrvatsko društvo.