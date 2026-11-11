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"ne politizaciji"

Oglasili se poslodavci u zdravstvu: Jedan slučaj ne smije baciti sjenu na sve djelatnike

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Hina
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11. stu. 2026. 12:19
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23.06.2020., Zagreb, Jankomir - U Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na koronavirus je pozitivno cetvero djelatnika i 16 pacijenata.rPhoto: Igor Kralj/PIXSELLr
Igor Kralj/PIXSELL

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR) pozvala je u srijedu na temeljitu i nepristranu istragu okolnosti tragičnog događaja u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, u kojem je preminuo Kristian Josip Periš, upozorivši na politizaciju zdravstvenog sustava i preuranjene zaključke.

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Udruga je u priopćenju izrazila sućut obitelji i bližnjima preminulog te istaknula da je riječ o iznimno teškom i potresnom događaju, kakvi su, kako navodi, srećom vrlo rijetki u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Prije nego što budu utvrđene sve činjenice, poručuju, potrebno je u javnosti sačuvati objektivnost i prisebnost te izbjeći preuranjene zaključke.

Istodobno su izrazili žaljenje i razumijevanje za zdravstvene djelatnike koji su sudjelovali u događajima i koji se sada suočavaju s velikim pritiskom, koji se odražava i na njihove obitelji.

Ovaj nemili događaj, ističu, ne bi smio baciti sjenu na rad svih zdravstvenih djelatnika koji svakodnevno skrbe o pacijentima i funkcioniranju zdravstvenog sustava, često u teškim okolnostima. Smatraju i da nije primjereno na temelju jednog slučaja donositi opće ocjene o zdravstvenoj ustanovi, njezinim djelatnicima ili zdravstvenom sustavu u cjelini.

Udruga je također upozorila na svakodnevnu politizaciju zdravstvenog sustava, pri čemu pojedinačni slučajevi postaju povod za političke obračune, paušalne ocjene i stvaranje negativne slike o cjelokupnom sustavu zdravstva, što, tvrde, ne pridonosi rješavanju problema ni izgradnji kvalitetnijeg i sigurnijeg zdravstvenog sustava.

Smatraju da to dodatno narušava povjerenje građana u sustav koji im je svakodnevno na raspolaganju.

UPUZ u priopćenju apelira na sve sudionike javnog prostora da slučaju pristupaju odgovorno, uz poštovanje dostojanstva svih uključenih, osobito preminulog i njegove obitelji, te ističe kako je potrebno utvrditi sve činjenice i izbjeći preuranjene osude.

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