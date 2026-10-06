HAC poništio natječaj za mobilnu aplikaciju novog sustava naplate cestarine

U zapisniku se navodi da ta zajednica ne ispunjava uvjete za ključne stručnjake. Za dva razvojna inženjera za mobilne aplikacije dostavljene su diplome Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, a za jednu inženjerku za baze podataka diplome Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a natječajem su bile tražene diplome iz područja tehničkih znanosti.