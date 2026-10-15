oprez, vozači!
HAC najavio radove na važnom prometnom čvoru: Očekuju se kolone i zastoji
Hrvatske autoceste (HAC) od subote, 17. listopada, do ponedjeljka, 26. listopada, sanirat će prijelazne naprave na zapadnom mostu čvora Zagreb zapad, zbog čega se na autocesti A2 iz smjera Zaprešića očekuju dulje kolone i zastoji, osobito u prometnim špicama.
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Radovi se izvode na spoju autoceste A2 iz smjera Zaprešića s autocestom A3 u smjeru Lučkog i Lipovca, a promet će se odvijati uz privremenu regulaciju u tri faze, priopćio je HAC.
U prve dvije faze promet s autoceste A2 prema A3 odvijat će se jednom prometnom trakom preko nadvožnjaka, dok će se servisna traka koristiti normalno.
U trećoj fazi, koja će se provoditi noću i u vrijeme slabijeg prometa, nadvožnjak će biti potpuno zatvoren, a sav promet s A2 preusmjeren na izdvojeni servisni kolnik.
Svi krakovi čvora Zagreb zapad ostat će otvoreni za promet, a nakon prolaska zone radova vozilima će i dalje biti omogućen ulazak s A2 na A3 u smjeru Lipovca, odnosno čvora Lučko, kroz dvije prometne trake.
Na kolniku u smjeru Zaprešića neće biti radova ni ograničenja.
HAC je vozačima koji svakodnevno putuju tom dionicom prema Zagrebu i čvoru Lučko preporučio da unaprijed planiraju putovanje, računaju na dodatno vrijeme ili, ako je moguće, koriste alternativne pravce.
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