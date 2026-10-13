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"Ključni prioritet"

Plenković: Godišnji dodatak za umirovljenike sedam eura po godini staža

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Hina
|
13. lis. 2026. 13:16
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Sabor raspravlja o godisnjem Izvjescu Vlade, nakon cega slijedi rasprava o prijedlogu oporbe za opoziv premijera Plenkovica. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Među ključnim prioritetima Vlade premijer Andrej Plenković naveo je u utorak u Saboru dostojanstvenu starost umirovljenika te najavio kako će se u prosincu isplatiti novi godišnji dodatak za umirovljenike koji će iznositi sedam eura po godini staža.

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Premijer je, podnoseći izvješće o stanju nacije, kojim se osvrće na aktivnosti Vlade u proteklom razdoblju te najavljuje aktivnosti za naredno, podsjetio da je trajni godišnji dodatak prvi put isplaćen u prosincu prošle godine za preko milijun i 228.000 umirovljenika, u prosjeku 177 eura, a za što je izdvojeno 217 milijuna eura.

Dodatak se isplaćivao u iznosu od šest eura po godini staža, a premijer je sada najavio njegovo povećanje. 

"Nakon rebalansa, mi očekujemo u dogovoru s našim partnerima, posebno Strankom umirovljenika, isplatiti i novi godišnji dodatak koji bi iznosio sedam eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku", kazao je Andrej Plenković, dodajući kako je u državnom proračunu osigurano 258 milijuna eura. 

Govoreći o skrbi za starije, premijer je naveo pokrenuti ciklus izgradnje 20 novih centara za starije osobe, od kojih ih je 10 dovršeno. 

"Donijet ćemo i Zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi kako bismo poboljšali njihov položaj te im osigurali sigurnu i mirnu starost", najavio je. 

Plenković je istaknuo kako je prosječna mirovina u 10 godina njegova premijerskog mandata porasla za 120 posto - s 358 na 764 eura, odnosno s godišnjim dodatkom na 780 eura. Naglasio je kako je i prosječna najniža mirovina više nego udvostručena - s oko 208 na 502 eura danas. Prosječna starosna mirovina za odrađenih 40 i više godina staža iznosi 1.076 eura, dodao je.

"Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70:30 na 85:15 u korist povoljnijeg pokazatelja, majkama smo za svako dijete priznali godinu dana dodanog staža za izračun mirovine,  a od 1. siječnja 2027. na mirovine se više neće plaćati porez na dohodak", naveo je Plenković te poručio kako će Vlada nastaviti činiti iskorake u mirovinskom sustavu kako bi došli do cilja prosječne mirovine u iznosu 800 eura do 2028. godine.

Teme
andrej plenković hdz hrvati u bih obrambena izdvajanja proširenje eu ukrajina

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