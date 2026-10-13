Plenković: Godišnji dodatak za umirovljenike sedam eura po godini staža

"Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70:30 na 85:15 u korist povoljnijeg pokazatelja, majkama smo za svako dijete priznali godinu dana dodanog staža za izračun mirovine, a od 1. siječnja 2027. na mirovine se više neće plaćati porez na dohodak", naveo je Plenković te poručio kako će Vlada nastaviti činiti iskorake u mirovinskom sustavu kako bi došli do cilja prosječne mirovine u iznosu 800 eura do 2028. godine.