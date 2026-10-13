SEDAM EURA PO GODINI
Koliko ćete dobiti trajnog dodatka na mirovinu? Ovo je izračun za 20, 32 i 40 godina staža
Umirovljenici će u prosincu dobiti trajni godišnji dodatak na mirovinu, koji se u javnosti naziva 13. mirovinom, a njegov iznos ovisit će o godinama mirovinskog staža.
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Premijer Andrej Plenković u Hrvatskom saboru objavio je da će vrijednost dodatka ove godine iznositi sedam eura za svaku godinu mirovinskog staža. Iznos se izračunava množenjem ukupnog broja punih godina staža s iznosom po godini, koji svake godine određuje Vlada.
Tako će umirovljenici s prosječne 32 godine staža dobiti 224 eura. Oni koji imaju 20 godina staža mogu očekivati 140 eura, dok će za 40 godina staža dodatak iznositi 280 eura, piše Snježana Krnetić za 24sata.
Prošle godine vrijednost jedne godine staža bila je šest eura, pa je umirovljenicima s 32 godine staža isplaćeno 192 eura. Ovogodišnji dodatak za taj broj godina staža bit će, dakle, 32 eura veći.
Za isplatu osigurano 258 milijuna eura
Plenković je izvijestio i da je za isplatu dodatka u državnom proračunu osigurano 258 milijuna eura. Umirovljenici ne moraju podnositi zahtjeve niti osobno odlaziti u urede Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), jer će isplata biti provedena automatski, bez donošenja posebnog rješenja.
Premijer je u Saboru najavio i pokretanje novog ciklusa izgradnje 20 centara za starije osobe, od kojih je deset već dovršeno. Najavio je i donošenje Zakona o zaštiti prava osoba starije životne dobi, čiji je cilj poboljšati položaj starijih građana te im omogućiti sigurniju i mirniju starost.
Prosječna mirovina porasla na 764 eura
Govoreći o mirovinama, Plenković je istaknuo da je njihova prosječna vrijednost tijekom deset godina njegova premijerskog mandata porasla za 120 posto, s 358 na 764 eura, odnosno na 780 eura kada se uračuna godišnji dodatak.
Dodao je da je prosječna najniža mirovina u istom razdoblju više nego udvostručena, s približno 208 na današnjih 502 eura. Prosječna starosna mirovina za osobe s najmanje 40 godina staža, prema njegovim riječima, iznosi 1076 eura.
Od 2027. ukida se porez na mirovine
Među promjenama koje je Vlada provela naveo je izmjenu formule za usklađivanje mirovina, s omjera 70:30 na 85:15 u korist povoljnijeg pokazatelja, kao i priznavanje dodatne godine staža majkama za svako dijete pri izračunu mirovine.
Najavio je i da se od 1. siječnja 2027. na mirovine više neće plaćati porez na dohodak. Vlada, poručio je, nastavit će s promjenama mirovinskog sustava kako bi prosječna mirovina do 2028. godine dosegnula 800 eura.
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