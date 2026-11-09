"To je ono što je suština ekonomije koju su oni kreirali, ali to tako ne komuniciraju, ne rade takvu analitiku", rekao je i dodao da je nedavni rebalans proračuna koji je bio u Saboru da lanac institucija koji je trebao sudjelovati u sprječavanju otrovnog otpada u Lici, povučena su neka sredstva, što znači da nisu u potpunosti uložena sredstva unutar tih resora. To automatski znači slabljenje nacionalne sigurnosti, i mi ne očekujemo da će se ići ka jačanju institucija koje su trebale spriječiti te stvari", rekao je.