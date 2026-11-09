MOSTOV ZASTUPNIK
Troskot: Imamo eksploziju duga i povećanje deficita. Je li naše gospodarstvo spremno na šokove?
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao proračun za 2027. godinu.
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Istaknuo je da je ekonomija koju predstavlja premijer Andrej Plenković itekako ovisna o proračunu, odnosno punjenju koje dolazi iz PDV-a. Spomenuo je i ovisnost o EU fondovima koje će se, dodaje, nakon 2027. radikalno smanjiti na godišnjoj razini.
Naveo je da želi dodatno demistificirati pojam zaposlenosti o kojima pričaju premijer i ministri. "Kad premijer govori o punoj zaposlenosti, vi imate oko 45 posto zaposlenih u odnosu na ukupnu populaciju. Oni su ovisni o proračunu i javnih poduzećima, to je broj od 400 tisuća", rekao je i naveo primjer da u jednoj obitelji jedna osoba zaposlena u realnom sektoru financira osobu iz javnog sektora, umirovljenika i svoje dijete.
"To je ono što je suština ekonomije koju su oni kreirali, ali to tako ne komuniciraju, ne rade takvu analitiku", rekao je i dodao da je nedavni rebalans proračuna koji je bio u Saboru da lanac institucija koji je trebao sudjelovati u sprječavanju otrovnog otpada u Lici, povučena su neka sredstva, što znači da nisu u potpunosti uložena sredstva unutar tih resora. To automatski znači slabljenje nacionalne sigurnosti, i mi ne očekujemo da će se ići ka jačanju institucija koje su trebale spriječiti te stvari", rekao je.
Komentirajući otpornost, Troskot je rekao da Hrvatska nije osnažila svoju poljoprivredu, ovisna je o energetici. Istaknuo je da za vrijeme ljetnih mjeseci uvozimo 60 posto električne energije. Također, kazao je da imamo smanjenje industrijske proizvodnje. Dodao je da pitanje otpornosti ne gradimo ni na obrambenoj industriji.
"Postavlja se pitanje što smo financirali. Je li naše gospodarstvo spremno na šokove koji su sve više vidljivi, pogotovo u europskim zemljama", istaknuo je.
Poručio je da će Most pozdraviti svaku izjmjenu zakona koji će osloboditi dohodak za umirovljenike. "Ali, to su minorne stavke s obzirom na promjene koje bi zahtijevao jedan proračun. Mene bi zanimalo kako državni tajnik nije spomenuo eksploziju duga, mi imamo povećanje deficira iz godine u godinu", rekao je.
Dodao je da se ministar Tomislav Ćorić u Saboru "dosta slavodobitno" pohvalio da je trošak kapitala, odnosno stopa zaduživanja francuske obveznice veća nego hrvatske.
"Mi u Mostu smatramo da je to loša usporedba, u trošak kapitala ulazi i politički rizik. Da li će novac koji netko daje francuskoj vladi u određenom trenu biti vraćen u odnosu na kamatu, ako imate onakve nerede koji se događaju na ulicama", rekao je i dodao da je jedna od glavnih stavki koje su dovele do nereda cijene stanovanja.
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