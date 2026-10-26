UGP: Treba izbjeći preuzimanje novih trajnih proračunskih obveza

UGP napominje i da mora postojati veća ravnoteža između razine nadzora nad privatnim sektorom i transparentnosti upravljanja javnim novcem. Kako navode, od poduzetnika se traže detaljna izvješća, dokumentacija, poštivanje brojnih rokova i dokazivanje svake poslovne transakcije, pa bi jednako visoki standardi transparentnosti i odgovornosti trebali vrijediti i za javnu potrošnju. Građanima i gospodarstvu trebaju biti lako dostupni podaci ne samo o tome koliko je sredstava potrošeno, nego i za koju svrhu, prema kojim kriterijima i s kojim mjerljivim rezultatima.