od 22 do 6
Još jedan hrvatski grad ograničio prodaju alkohola noću
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je u utorak rebalans ovogodišnjeg proračuna, odluke o kreditnim zaduženjima i jamstvu gradskoj Čistoći za nabavu električnih autobusa te odluku o ograničenju noćne prodaje alkohola od 22 do 6 sati.
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Rebalansom su ukupni prihodi i primici povećani za 315.880 eura, na 171,69 milijuna eura, dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za isti iznos, na 170,35 milijuna eura. Rebalans proračuna izglasan je većinom glasova SDP-ovih vijećnika.
Vijećnici su dali i suglasnost varaždinskoj Čistoći za kreditno zaduženje od 2,41 milijun eura kod Erste banke, uz jamstvo Grada Varaždina, radi nabave električnih autobusa za gradski javni prijevoz. Kredit je namijenjen privremenom financiranju nabave do isplate odobrenih bespovratnih sredstava. Iz njih će se potom otplatiti kredit, kojemu je rok otplate 13 mjeseci.
Prihvaćene su i izmjene triju ranijih odluka o kreditnom zaduživanju Grada, ukupne vrijednosti većoj od 9 milijuna eura. Odnose se na usklađivanje uvjeta kredita za otkup nekretnina i dogradnju dječjeg vrtića u Dravskoj ulici, produljenje roka korištenja kredita za energetsku obnovu javnih zgrada te dogradnju vrtića Gortanova do 31. ožujka 2027. godine.
"Želim da ova priča sa električnim busekima bude pozitivna jer su nabavljeni bespovratnim sredstvima iz EU fondova kao i punionice. Uvođenje javnog prijevoza je proces i to radimo u suradnji sa strukom odnosno Sveučilištem Sjever. Dobili smo EU sredstva za nabavu autobusa koji će biti na koristi našim sugrađanima", poručio je saborski zastupnik i zamjenik gradonačelnika, Miroslav Marković. Zaključio je kako modernizacija javnog prijevoza u Varaždinu zahtijeva određeno vrijeme, ali da će u konačnici biti prilagođena građanima, prije svega umirovljenicima.
-Marković očekuje da će javni prijevoz zaživjeti u budućnosti, a građane je pozvao da, kada dođe ljepše vrijeme, više koriste prijevoz i bicikle, u skladu s varaždinskom tradicijom.
Gradsko vijeće prihvatilo je i odluku kojom se ograničava prodaja alkoholnih pića u trgovinama i na benzinskim crpkama na području Varaždina u vremenu od 22 do 6 sati. Ograničenje se ne odnosi na posluživanje alkohola u ugostiteljskim objektima.
Na aktualnom satu HDZ-ov Josip Pokorny ponovno je otvorio pitanje nepravilnosti u projektu dogradnje Dječjeg vrtića Gortanova, oštro prozvavši gradonačelnika Nevena Bosilja zbog iznošenja neistina o projektnoj dokumentaciji i načinu dodjele poslova. Posebno je problematizirao činjenicu da isti izvođači sudjeluju u dogradnji gradskog vrtića i izgradnji privatne kuće zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića.
Gradonačelnik Bosilj odbacio je optužbe te izjavio da je izrada izvedbenog projekta bila obveza prethodnog izvođača radova. Naveo je da je Grad naknadno osigurao izradu i reviziju izvedbenog projekta te da se radovi nastavljaju prema toj dokumentaciji. Također je ustvrdio da su svi sudionici projekta odabrani putem javne nabave, a vezano uz privatnu kuću njegova zamjenika istaknuo je da je ugovor sklopljen godinu dana prije dodjele posla na vrtiću Gortanova.
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