Još jedan hrvatski grad ograničio prodaju alkohola noću

"Želim da ova priča sa električnim busekima bude pozitivna jer su nabavljeni bespovratnim sredstvima iz EU fondova kao i punionice. Uvođenje javnog prijevoza je proces i to radimo u suradnji sa strukom odnosno Sveučilištem Sjever. Dobili smo EU sredstva za nabavu autobusa koji će biti na koristi našim sugrađanima", poručio je saborski zastupnik i zamjenik gradonačelnika, Miroslav Marković. Zaključio je kako modernizacija javnog prijevoza u Varaždinu zahtijeva određeno vrijeme, ali da će u konačnici biti prilagođena građanima, prije svega umirovljenicima.