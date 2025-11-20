MOL-a i Slovnaft optužili JANAF - stigao odgovor

Iz Jadranskog naftovoda (Janaf) u četvrtak su reagirali vezano uz tvrdnje MOL-a i Slovnafta o nametanju jednostrane promjene ugovora, poručivši da se transport nafte odvija sukladno kalendaru transporta, ugovoru o transportu s MOL Grupom i uobičajenoj poslovnoj praksi, te su pozvali mađarsku kompaniju da poveća operativno korištenje kapaciteta naftovoda sukladno važećem ugovoru.
"Transport nafte odvija se prema kalendaru transporta, a sve sukladno zaključenom Ugovoru o transportu, Tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima JANAF-a i uobičajenoj poslovnoj praksi. Ističemo kako je stvarno operativno korištenje kapaciteta naftovoda od strane MOL Grupe znatno ispod ugovorenih količina i uobičajene poslovne prakse u djelatnosti transporta nafte te očekujemo od MOL Grupe da poveća operativno korištenje kapaciteta naftovoda sukladno važećem Ugovoru", reakcija je Janafa na objavu iz MOL grupe.
MOL i Slovnaft obratili su se Glavnoj upravi za tržišno natjecanje EK
Podsjetimo, MOL Grupa izvijestila je četvrtak da su se MOL i Slovnaft obratili Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije (EK), izražavajući zabrinutost da Janafove prakse dodatno pojačavaju zabrinutost za sigurnosti opskrbe vezanu uz hrvatski dio naftovoda Adria.
U pismu koje su tvrtke poslale EK navode da je Janaf obavijestio MOL i Slovnaft da će primiti sirovu naftu koja je već kupljena i planirana za isporuku samo ako se MOL i Slovnaft slože kupiti dodatne količine i ubaciti ih u JANAF-ov sustav kao "potisnu naftu".
Zahtjev operatera naftovoda Adria iznenadio je MOL, jer to prije nije bio problem u njegovoj suradnji s Janafom i ne spominje se u ugovoru. Štoviše, moglo bi biti i protivno uvjetima ugovora koje su tvrtke potpisale, navodi se u priopćenju MOL-a.
Dodaju da nedavno Janaf nije mogao na vrijeme isporučiti najnoviju naručenu količinu, a također je naznačio da će se slični uvjeti primjenjivati i na buduće isporuke. Ove prakse imaju neposredne i ozbiljne posljedice jer Janaf iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska, tvrde iz MOL-a.
To potkopava sposobnost MOL-a i Slovnafta da osiguraju količine sirove nafte koja nije ruska potrebne za ispunjavanje regulatornih obveza i za osiguranje kontinuiranog i sigurnog rada svoje slovačke rafinerije, koja igra ključnu ulogu u opskrbi gorivom nekoliko država članica EU, dodaju u svom priopćenju.
"Osim dobro poznatih problema s kapacitetom i cijenama Adria naftovoda, ovaj nedavni razvoj događaja ponovno baca sjenu neizvjesnosti i postavlja pitanje koliko pouzdano funkcionira južni cjevovodni sustav. To je od velike važnosti za izvedivosti postupnog ukidanja ruske nafte koju je predložila Europska unija", tvrde iz MOL-a.
Slovnaft i MOL potaknuli su Komisiju da pomno prati situaciju. Međutim, vjeruju da se poslovni odnos s Janafom može vratit na put profesionalne suradnje, transparentnosti i poštenih tržišnih uvjeta, zaključuje se u priopćenju.
