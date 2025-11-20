Oglas

otkriva telegram

Vjesnik je osiguran kao stambena zgrada, Vanđelić: Država bi mogla izgubiti milijune

author
N1 Info
|
20. stu. 2025. 16:47
branko bačić
Patrik Macek/PIXSELL

Vjesnik, jedan od najpoznatijih i najvećih zagrebačkih poslovnih nebodera, osiguran je kao stambena zgrada, otkriva Telegram.

Oglas

Polica je sklopljena prije više od dva mjeseca putem mikro tvrtke s dvoje zaposlenih.

Požarom devastirana nekretnina, Vjesnikov neboder, u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske osigurana je u Croatia osiguranju te postoji realna mogućnost da država zbog ovog manevra izgubi milijune eura.

To je za Telegram potvrdio i Damir Vanđelić, bivši predsjednik uprave Croatia osiguranja.

"Zašto bi itko osigurao naočigled poslovnu zgradu kao stambenu? Nameće se logičan zaključak – premija za stambene zgrade je puno niža. Premija je, najjednostavnije rečeno, cijena koju plaćate osiguravajućoj kući da bi vas ona zaštitila od rizika. Rizici za poslovnu zgradu neusporedivo su veći od onih za stambene objekte. Samim time je veća i premija koju biste morali platiti osiguravajućoj kući", piše Telegram.

Teme
Damir Vanđelić branko bačić osiguranje vjesnika vjesnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ