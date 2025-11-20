Vjesnik je osiguran kao stambena zgrada, Vanđelić: Država bi mogla izgubiti milijune

Vjesnik, jedan od najpoznatijih i najvećih zagrebačkih poslovnih nebodera, osiguran je kao stambena zgrada, otkriva Telegram.
Oglas
Polica je sklopljena prije više od dva mjeseca putem mikro tvrtke s dvoje zaposlenih.
Požarom devastirana nekretnina, Vjesnikov neboder, u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske osigurana je u Croatia osiguranju te postoji realna mogućnost da država zbog ovog manevra izgubi milijune eura.
To je za Telegram potvrdio i Damir Vanđelić, bivši predsjednik uprave Croatia osiguranja.
"Zašto bi itko osigurao naočigled poslovnu zgradu kao stambenu? Nameće se logičan zaključak – premija za stambene zgrade je puno niža. Premija je, najjednostavnije rečeno, cijena koju plaćate osiguravajućoj kući da bi vas ona zaštitila od rizika. Rizici za poslovnu zgradu neusporedivo su veći od onih za stambene objekte. Samim time je veća i premija koju biste morali platiti osiguravajućoj kući", piše Telegram.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas