MOL i Slovnaft pisali Glavnoj upravi za tržišno natjecanje EK-a: "JANAF iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju!"

MOL i Slovnaft obratili su se Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije (EK), izražavajući zabrinutost da Janafove prakse dodatno pojačavaju zabrinutost za sigurnosti opskrbe vezanu uz hrvatski dio naftovoda Adria - priopćeno je iz MOL-a.
U pismu koje su tvrtke poslale EK-u navode da je Janaf obavijestio MOL i Slovnaft da će primiti sirovu naftu koja je već kupljena i planirana za isporuku samo ako se MOL i Slovnaft slože kupiti dodatne količine i ubaciti ih u JANAF-ov sustav kao „potisnu naftu“.
"Zahtjev operatera naftovoda Adria iznenadio je MOL, jer to prije nije bio problem u njegovoj suradnji s Janafom i ne spominje se u ugovoru. Štoviše, moglo bi biti i protivno uvjetima ugovora koje su tvrtke potpisale.
Nedavno Janaf nije mogao na vrijeme isporučiti najnoviju naručenu količinu, a također je naznačio da će se slični uvjeti primjenjivati i na buduće isporuke. Ove prakse imaju neposredne i ozbiljne posljedice jer Janaf iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska.
To potkopava sposobnost MOL-a i Slovnafta da osiguraju količine sirove nafte koja nije ruska potrebne za ispunjavanje regulatornih obveza i za osiguranje kontinuiranog i sigurnog rada svoje slovačke rafinerije, koja igra ključnu ulogu u opskrbi gorivom nekoliko država članica EU.
Osim dobro poznatih problema s kapacitetom i cijenama Adria naftovoda, ovaj nedavni razvoj događaja ponovno baca sjenu neizvjesnosti i postavlja pitanje koliko pouzdano funkcionira južni cjevovodni sustav. To je od velike važnosti za izvedivosti postupnog ukidanja ruske nafte koju je predložila Europska unija.
Slovnaft i MOL potaknuli su Komisiju da pomno prati situaciju. Međutim, vjeruju da se poslovni odnos s Janafom može vratiti na put profesionalne suradnje, transparentnosti i poštenih tržišnih uvjeta", priopćava MOL.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
