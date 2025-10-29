Plenković o izjavama iz MOL-a: Nepotrebno, rekao bih, čak i pretjerano provokativno

"Hrvatska kao zemlja koja je prijateljska i Slovačkoj i Mađarskoj, stavlja na raspolaganje Janaf i terminal u Omišlju. Mi smo u međuvremeno digli kapacitete LNG terminala sa 3,1 milijarda kubika plina godišnje na 6,1 milijarda kubika plina godišnje i time možemo opskrbljivati i naftom i plinom našu susjedu. Čvrsto ostajemo pri tome da ukoliko MOL naručiti veće količine sirove nafte i na dulje razdoblje, onda ni ovih sitnih igrarija oko transportnih tarifa nema i neće ih biti, jer je logika komercijalna uvijek jasna - što je veći volumen naručene nafte, što je dulji period trajanja ugovora, to su tarife manje", ustvrdio je.