NOVE SMJERNICE

HZZO uvodi promjene: Velika vijest za osobe s dijabetesom

N1 Info
20. stu. 2025. 09:06
dijabetes
Josip Regovic/PIXSELL

Od danas na snagu stupaju izmjene smjernice HZZO-a RA08 koje donose važnu promjenu za osobe s dijabetesom tipa 2.

Time će prvi put liječnici obiteljske i opće medicine moći propisivati moderne bazalne inzuline odraslim novootkrivenim pacijentima - sukladno preporuci dijabetologa.

Ovom izmjenom uklanja se dugogodišnja nelogičnost u sustavu. Naime, prema dosadašnjim pravilima, liječnik obiteljske medicine nije smio izdati recept za moderne bazalne inzuline čak ni kada je pacijent imao pisanu preporuku dijabetologa.

To je liječnike stavljalo u apsurdnu situaciju, navodi portal Na inzulinu, ako bi poslušali stručnu uputu specijalista, formalno bi se smatrali u prekršaju prema HZZO-u.

Prema novoj odluci, objavljenoj u izmjenama lista lijekova, HZZO je korigirao tekst smjernice RA08 kako bi se omogućilo propisivanje bazalnih inzulina u sklopu intenzivirane terapije bez obveze prethodnog liječenja humanim bazalnim inzulinima.

Konkretnije, HZZO-ova RA08 indikacija odnosi se na moderne bazalne inzuline - Tresiba, Levemir, Lantus, Toujeo, Abasaglar te Semglee.

Što se očekuje?

  • poboljšati skrb za novootkrivene pacijente, koji će brže dobiti terapiju kakvu preporučuju dijabetolozi

  • smanjiti administrativna opterećenja

  • smanjiti rizik od kažnjavanja liječnika obiteljske medicine, koji su dosad bili između dvije vatre - smjernica HZZO-a i stručnih preporuka

Promjena stupa na snagu zajedno s ostalim izmjenama Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Teme
HZZO dijabetes dijabetolog inzulin

