HZZO uvodi promjene: Velika vijest za osobe s dijabetesom

Od danas na snagu stupaju izmjene smjernice HZZO-a RA08 koje donose važnu promjenu za osobe s dijabetesom tipa 2.
Time će prvi put liječnici obiteljske i opće medicine moći propisivati moderne bazalne inzuline odraslim novootkrivenim pacijentima - sukladno preporuci dijabetologa.
Ovom izmjenom uklanja se dugogodišnja nelogičnost u sustavu. Naime, prema dosadašnjim pravilima, liječnik obiteljske medicine nije smio izdati recept za moderne bazalne inzuline čak ni kada je pacijent imao pisanu preporuku dijabetologa.
To je liječnike stavljalo u apsurdnu situaciju, navodi portal Na inzulinu, ako bi poslušali stručnu uputu specijalista, formalno bi se smatrali u prekršaju prema HZZO-u.
Prema novoj odluci, objavljenoj u izmjenama lista lijekova, HZZO je korigirao tekst smjernice RA08 kako bi se omogućilo propisivanje bazalnih inzulina u sklopu intenzivirane terapije bez obveze prethodnog liječenja humanim bazalnim inzulinima.
Konkretnije, HZZO-ova RA08 indikacija odnosi se na moderne bazalne inzuline - Tresiba, Levemir, Lantus, Toujeo, Abasaglar te Semglee.
Što se očekuje?
- poboljšati skrb za novootkrivene pacijente, koji će brže dobiti terapiju kakvu preporučuju dijabetolozi
- smanjiti administrativna opterećenja
- smanjiti rizik od kažnjavanja liječnika obiteljske medicine, koji su dosad bili između dvije vatre - smjernica HZZO-a i stručnih preporuka
Promjena stupa na snagu zajedno s ostalim izmjenama Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
