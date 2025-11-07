Janaf za N1: Tvrdnje Slovnafta su neistinite i neutemeljene

"Takve tvrdnje su neistinite i neutemeljene jer se transport nafte sustavom Janafa odvija prema kalendaru transporta, a sve sukladno sklopljenom Ugovoru, Tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima Janafa i uobičajenoj poslovnoj praksi. Ističemo da je MOL Grupa usuglasila s Janafom kalendar transport za naredno razdoblje te su prema tome optužbe od strane Slovnafta potpuno neosnovane", kažu iz Janafa te dodaju: