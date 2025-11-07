ODGOVOR NA OPTUŽBE
Janaf za N1: Tvrdnje Slovnafta su neistinite i neutemeljene
Iz Janafa su za N1 odbacili tvrdnje Slovnafta o navodnom kršenju obveze iz Ugovora o transportu sirove nafte njegovim sustavom.
"Takve tvrdnje su neistinite i neutemeljene jer se transport nafte sustavom Janafa odvija prema kalendaru transporta, a sve sukladno sklopljenom Ugovoru, Tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima Janafa i uobičajenoj poslovnoj praksi. Ističemo da je MOL Grupa usuglasila s Janafom kalendar transport za naredno razdoblje te su prema tome optužbe od strane Slovnafta potpuno neosnovane", kažu iz Janafa te dodaju:
"Pozivamo MOL Grupu da, u skladu s načelima dobre vjere i pravičnosti, poveća iskorištenost kapaciteta naftovoda na operativnoj razini jer u trenutnim okolnostima transport sirove nafte prema rafinerijama MOL Grupe ovisi isključivo o dinamici dopreme sirove nafte na Terminal Omišalj."
Napominju i da je trenutna iskoristivost naftovoda od strane MOL Grupe znatno ispod ugovorene i uobičajene poslovne prakse u djelatnosti transporta nafte naftovodom.
