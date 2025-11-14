Vladislav Veselica
Član Uprave JANAF-a: Dok god Mađarska ima izuzeće - nemaju obvezu nijednu kap sirove nafte transportirati kroz JANAF
Član Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Vladislav Veselica s našom Natašom Božić Šarić u N1 Studiju uživo razgovarao je o situaciji u MOL-u, NIS-u i JANAF-u.
Što za JANAF znači odluka SAD-a o odgodi sankcija za rusku naftu Mađarskoj?
"Kao što je premijer Andrej Plenković dobro adresirao, vidim nelogičnosti u postupanju američke administracije. NIS nam je najveći poslovni partner, a od 5. prosinca 2022. ne uvozi rusku naftu. Dok određena postupanja američke administracije dozvoljavaju uvoz golemih količina ruske nafte. Referirao bih se na izjavu premijera Viktora Orbana koja ne odgovara istini, JANAF je sagrađen u periodu od 1974.-1979 gdje su jasno adresirane potrebe zemalja u ovom dijelu Europe. Ne može se govoriti da je to sekundarni naftovod. Potpuno je jasno mađarskoj strani da mi možemo transportirati dovoljno sirove nafte za potrebu rafinerije u Szazhalombatti i za potrebe rafinerije u Bratislavi", navodi Vladislav Veselica.
"Naftovod nije autoput"
Zbog čega Mađarska provodi takvu kampanju protiv JANAF-a?
"Važno je adresirati prirodu naftovoda. Naftovod nije autoput kojim može voziti jedan auto, od Zagreba do Splita. Naftovodi bez sirove nafte koja ne teče njima ne mogu funkcionirati. Kapacitet JANAF-a je 24 milijuna tona, a vrlo je teško raditi ako vas vaši poslovni partneri utiliziraju s manje od 10 posto. Vezano uz postojeći ugovor, MOL je puno više trebao utilizirati JANAF-ov sustav. Ovako i nas dovode u situaciju da ulažemo iznimne napore kako bismo snabdijevali rafinerije u vlasništvu MOL-a. Na temelju činjenica on je jedini korisnik glavnog JANAF-ovog naftovoda. Ugovorili smo za ovu godinu 2,1 milijun tona, a nisu ni blizu tih obećanih količina. Ugovor dozvoljava puno za prazno gdje će MOL vezano za manji transport platiti penale, ali u naravi je vrlo teško poslovati. Oni su trebali imati dva tankera mjesečno, a to nemaju", govori nam Veselica.
"Da MOL koristi JANAF kako koristi Družbu...Naše tarife su apsolutno konkurente tarifama koje MOL plaća trećim stranama i nikakvih problema nema da JANAF, na mjesečnoj razini isporuči milijun tona MOL-ovim rafinerijama.", dodao je.
"Mađarska ima direktnu korist od uvoza ruske nafte"
Veselica je komentirao i činjenicu da se MOL-u više odgovara jeftina ruska nafta:
"Vezano za postojeću zakonsku regulativu u Mađarskoj, profiti ne idu u MOL, ekstraprofiti idu u mađarski proračun, to je i proračunsko pitanje. Mađarska ima direktnu korist od uvoza ruske nafte, vezano za tu razliku cijeni."
Pitanje energetske sigurnosti Europe
"Mi smo u kontaktu s Vladom, to nije samo pitanje JANAF-a nego energetske sigurnosti Europe. Mi smo strateški naftovod EU-a i pretežito državna strateška firma. Vlada je jasno adresirala predmetne okolnosti prije dvije ili tri godine Europskoj komisiji na najvišim razinama.
Suportirali smo Vladu Republike Hrvatske u svim potrebnim analizama. Ovo je dio gdje imate ekstrateritorijalno postupanje treće strane - države koja nije članica EU-a i vjerujem da je Hrvatska komunicirala prema američkim vlastima, ali odluka američke administracije ide u korist Mađarskoj. To je politika SAD-a koju ne mogu komentirati."
Postoje li planovi da MOL preuzme ruski udio u NIS-u?
"MOL je ozbiljna kompanija, imaju ozbiljan menadžment, imaju strategiju, a u dijelu energetske politike i Mađarska kao zemlje. JANAF mora postati ozbiljna energetska kompanija koja neće ovisiti o odlukama trećih. Ključno je da JANAF, vezano za resurse koje sada ima, postane ozbiljna energetska kompanija, ne možemo jahati 50 godina na istoj cijevi. To je odluka trećih. Dokle god Mađarska ima izuzeće nemaju nikakvu obvezu ni jednu kap sirove nafte transportirati kroz JANAF", kaže Veselica.
