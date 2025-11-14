"Važno je adresirati prirodu naftovoda. Naftovod nije autoput kojim može voziti jedan auto, od Zagreba do Splita. Naftovodi bez sirove nafte koja ne teče njima ne mogu funkcionirati. Kapacitet JANAF-a je 24 milijuna tona, a vrlo je teško raditi ako vas vaši poslovni partneri utiliziraju s manje od 10 posto. Vezano uz postojeći ugovor, MOL je puno više trebao utilizirati JANAF-ov sustav. Ovako i nas dovode u situaciju da ulažemo iznimne napore kako bismo snabdijevali rafinerije u vlasništvu MOL-a. Na temelju činjenica on je jedini korisnik glavnog JANAF-ovog naftovoda. Ugovorili smo za ovu godinu 2,1 milijun tona, a nisu ni blizu tih obećanih količina. Ugovor dozvoljava puno za prazno gdje će MOL vezano za manji transport platiti penale, ali u naravi je vrlo teško poslovati. Oni su trebali imati dva tankera mjesečno, a to nemaju", govori nam Veselica.