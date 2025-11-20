Oglasili se iz Grada Zagreba: Evo što kažu o uhićenom bivšem ravnatelju Klinike

Zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru u listopadu je ravnatelj Grošić razriješen, a za v.d. ravnateljice imenovana je Majda Grah. Kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na tom objektu proveo je Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu, nalazom su utvrđene nepravilnosti o čemu je sastavljeno Izvješće koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dostavio Upravnom vijeću Klinike.