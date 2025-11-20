Oglasili se iz Grada Zagreba: Evo što kažu o uhićenom bivšem ravnatelju Klinike

Po nalogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Gradski ured za kontrolu i reviziju proveo je nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i utvrdio nepravilnosti, nakon čega je Upravno vijeće razriješilo ravnatelja Vladimira Grošića, poručili su u četvrtak iz Grada nakon jutrošnjih uhićenja.
"Po nalogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Gradski ured za kontrolu i reviziju izvršio je kontrolu u klinici Sv. Ivan koja je pronašla nepravilnosti. Na temelju tog nalaza, Upravno vijeće ustanove u listopadu je razriješilo ravnatelja, a Grad Zagreb je isti mjesec podnio prijavu DORH-u da ocijene postoji li osnova za postupanje", navodi se u priopćenju Grada.
Uskok je ranije danas izvijestio kako su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu, neslužbeno psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru. Neslužbeno se doznaje i da je među uhićenima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.
Zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru u listopadu je ravnatelj Grošić razriješen, a za v.d. ravnateljice imenovana je Majda Grah. Kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na tom objektu proveo je Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu, nalazom su utvrđene nepravilnosti o čemu je sastavljeno Izvješće koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dostavio Upravnom vijeću Klinike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
