Šternova poruka Plenkoviću: Hrvatska mora preuzeti kontrolu nad INA-om i rafinerijom

"Imamo naftni terminal u Omišlju, a MOL upravlja rafinerijom, a rade kad njima odgovara. Još nije u pogonu prerada teških ostataka, iako su obećavali da će biti. Navodno rafinerija radi sa 70 posto kapaciteta, a kad bi radila punim kapacitetom uvoz dizela u Hrvatsku bi bio minimalan ili nikakav. Trebali bismo ovladati rafinerijom, postići dogovor s MOL-om, koji se stalno odgađa. Mi ne znamo tko drži ostatak dionica Ine, nitko nema 51 posto ,a oni upravljaju rafinerijom u skladu sa svojim potrebama. To bi bilo normalno da imaju većinski paket, koji nemaju ili ga nisu pokazali ako ga imaju".