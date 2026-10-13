Bit će teže doći do ovih vozila: Uvodi se ograničenje u EU-u?

Razlog za ovaj drastičan potez nagli je porast prodaje kineskih hibridnih modela popularnih marki kao što su BYD, Chery i MG. Dok su kineski električni automobili već pogođeni visokim kaznenim carinama, modeli s benzinsko-električnim pogonom dosad su mogli slobodno prelaziti granice. Još nije jasno hoće li prekoračenje kvote dovesti do uvođenja dodatnih carina ili do potpune obustave daljnjeg uvoza. Kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), u ovaj sustav moraju biti formalno uključene i druge zemlje. Čelnici država i vlada zemalja EU sastat će se u četvrtak u Bruxellesu kako bi konačno raspravili o tom važnom trgovinskom sporazumu i odobrili ga, piše Revija HAK.