već od prosinca
Bit će teže doći do ovih vozila: Uvodi se ograničenje u EU-u?
Nakon dugog razdoblja intenzivnih pregovora između Kine i Europske unije, strane su navodno postigle dogovor o modelu koji će usporiti naglo kinesko širenje. Informacija potječe iz povjerljivog dokumenta u koji je Bloomberg imao uvid.
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Planom se utvrđuje stroga uvozna kvota od 350.000 hibrida i plug-in hibrida, koja se zatim može povećavati za šest posto godišnje. Predviđeno je da nova ograničenja traju četiri godine, a mogla bi stupiti na snagu već 1. prosinca 2026.
Razlog za ovaj drastičan potez nagli je porast prodaje kineskih hibridnih modela popularnih marki kao što su BYD, Chery i MG. Dok su kineski električni automobili već pogođeni visokim kaznenim carinama, modeli s benzinsko-električnim pogonom dosad su mogli slobodno prelaziti granice. Još nije jasno hoće li prekoračenje kvote dovesti do uvođenja dodatnih carina ili do potpune obustave daljnjeg uvoza. Kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), u ovaj sustav moraju biti formalno uključene i druge zemlje. Čelnici država i vlada zemalja EU sastat će se u četvrtak u Bruxellesu kako bi konačno raspravili o tom važnom trgovinskom sporazumu i odobrili ga, piše Revija HAK.
Podsjetimo, prošle godine uvezeno je u EU više od 1,1 milijun kineskih vozila, a ove godine broj će ozbiljno porasti. Reduciranje na 350.000 hibirda i plug-in hibrida je ozbiljan korak. EU je već uvela carine na električna kineska vozila.
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