Želite automobil koji će trajati godinama? Mehaničar preporučuje ovaj model

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Španjolski automehaničar Luis Modesto Hernández smatra da je Toyota Corolla jedan od najboljih izbora za vozače koji traže pouzdan automobil s kojim mogu prijeći stotine tisuća kilometara. Kada bi morao odabrati samo jedan automobil za dugogodišnju vožnju, upravo bi se odlučio za taj model.

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Prema njegovim riječima, pojedini primjerci Corolle uz redovito i pravilno održavanje mogu prijeći više od 500.000 kilometara bez većih mehaničkih problema. Ipak, naglašava da dugovječnost ovisi o generaciji automobila, vrsti motora, načinu vožnje i brizi o automobilu, prenosi Večernji list.

Među glavnim prednostima Corolle ističe jednostavnu mehaniku, dostupnost rezervnih dijelova i razmjerno pristupačne troškove održavanja. Budući da je riječ o jednom od najraširenijih automobila na svijetu, mehaničari dobro poznaju njegove sustave, što može olakšati servisiranje i popravke.

Toyota je prvu Corollu predstavila 1966. godine, a model je tijekom desetljeća postao jedan od najuspješnijih u povijesti automobilske industrije. Godine 1997. preuzeo je titulu najprodavanijeg automobilskog modela na svijetu, a ukupna prodaja premašila je 50 milijuna primjeraka.

Hernández ipak upozorava da ni Corolla nije otporna na kvarove. Za dug vijek automobila ključni su redovita zamjena ulja, poštivanje servisnih intervala i pravodobno otklanjanje manjih problema. Upravo kombinacija pouzdanosti, dostupnih dijelova i predvidljivih troškova održavanja čini je privlačnim izborom za vozače koji žele automobil zadržati dugi niz godina.