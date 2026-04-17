Tekuće tijesto za pizzu eliminira miješanje i drastično štedi vrijeme. Cijeli proces svodi se na jednostavno kombiniranje sastojaka u jednoj zdjeli, bez upotrebe miksera ili posebnih kulinarskih vještina. Isprobajte ovaj recept za savršen, brz jutarnji obrok bez prljavog posuđa.
Tekuće tijesto za pizzu je rijetka smjesa bez kvasca koja se muti pjenjačom ili običnom žlicom za samo nekoliko minuta. Ne zahtijeva dizanje niti prljanje ruku, već se ulijeva izravno u kalup prije dodavanja nadjeva i pečenja.
Kad se probudite gladni i želite brz obrok, brza pizza bez koju ne morate mijesiti pruža okus sličan onome iz vaše omiljene pizzerije, uz minimalan napor.
Recept za brzo tijesto za pizzu koji uvijek funkcionira
Pravi ključ savršenog rezultata leži u preciznom omjeru tekućih i suhih sastojaka. Previše dodanog brašna učinit će podlogu tvrdom i gumenastom, dok će primjetan nedostatak brašna rezultirati ljepljivom i nepečenom sredinom.
Pripremite sljedeće sastojke za podlogu, a kao standardna mjera služi čaša od 200 mililitara:
- 3 cijela jaja srednje veličine
- 3 pune čaše običnog mlijeka
- 2 šalice bijelog pšeničnog brašna
- 2 žlice suncokretovog ulja
- 1 ravna žličica soli
- Pola žličice kvalitetnog praška za pecivo
Za nadjev i aromatični preljev pripremite sljedeće sastojke po vlastitom izboru:
- Gusti kečap ili bogati domaći umak od rajčice
- Kvalitetni topljeni sir ili ribana mozzarella
- Šunka, ljuta kobasica ili nasjeckani suhi vrat
- Malo suhog origana za prepoznatljiv miris
Kako pravilno kombinirati sastojke
U dubokoj zdjeli umutite jaja, zatim dodajte mlijeko i ulje. Pomiješajte brašno s praškom za pecivo i solju. Miksajte pjenjačom dok vaša tekuća smjesa za pizzu ne postane glatka bez grudica. Kalup promjera 28 cm obilno namažite uljem, pospite s malo brašna i ulijte smjesu. Premažite umakom od rajčice, a zatim stavite u pećnicu na nekoliko minuta dok površina ne uhvati koricu, piše Krstarica.
Izvadite vrući lim iz pećnice, rasporedite slojeve rastopljenog sira, odabranog suhomesnatog proizvoda i suhog origana, a zatim se brzo vratite na završno pečenje dok se sir ne počne rastezati i ne dobije lijepu crvenkastu boju. Vaša ukusna brza pizza iz kalupa ili pećnice sada je potpuno spremna za rezanje i brzo posluživanje.
Gdje griješite tijekom pripreme i pečenja
Ljudi su navikli na čvrsto tijesto, pa misle da tekuće tijesto mora biti gusto. Ako koristite previše brašna, pečena podloga gubi mekoću i postaje tvrda. Slijedite mjere u receptu i ne brinite ako je smjesa rijetka. Toplina brzo spaja elemente i stvara mekanu strukturu korice.
Osim toga, strogo izbjegavajte stavljanje previše mokrih i tekućih sastojaka na vrh prije tog važnog prvog, kratkog pečenja. Ako odmah na početak stavite veliku hrpu svježeg povrća, poput gljiva ili svježih rajčica, koje tijekom pečenja ispuštaju veliku količinu vode, sama sredina tijesta neizbježno će ostati ljepljiva i potpuno sirova. Stoga obavezno prvo lagano popržite osnovnu tekuću masu s tek malo premaza umakom prije dodavanja bogatih nadjeva.
Ovaj pametan pristup mijenja pravila igre. Zaboravite klasično mijesenje, jer brzo tijesto za pizzu štedi dragocjeno vrijeme ujutro prije posla. Izbjeći ćete hrpe masnih jela, a na stolu ćete imati ukusan topli obrok koji svi vole.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare