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Talijanski kuhar dobio otkaz jer je odbio dodati jedan sastojak na pizzu: "To je uvreda za moju kulturu"
Talijanski kuhar koji je dobio otkaz u jednom restoranu u Australiji odbijao je stavljati ananas na pizzu jer je smatrao da je to "uvreda za njegovu kulturu”.
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Davide Tamburella otpušten je u svibnju iz restorana, koji je u međuvremenu zatvoren, dva tjedna nakon sastanka s upravom koja je imala niz primjedbi na njegovo ponašanje.
Među njima bilo je i Tamburellino odbijanje da gostima na jednom događaju pripremi pizzu sa šunkom i ananasom. Kuhar je tada izjavio da "ne mora poštovati upute uprave ako su one uvredljive za njegovu kulturu”, piše BBC.
Detalji ovog slučaja dospjeli su u javnost nakon što se kuhar obratio australskom Povjerenstvu za pravedne radne odnose, tvrdeći da je nepravedno otpušten.
U odluci objavljenoj u utorak Povjerenstvo je navelo da je Tamburella odbijao stavljati ananas na pizzu zato što „kao Talijan smatra da je stavljanje ananasa na pizzu uvreda za njegovu kulturu”.
Također je utvrđeno da je to bio treći put u posljednje četiri godine da je odbio koristiti ovo voće kao dodatak pizzi.
Ranije je od svojeg šefa tražio da „provjeri koliko je Talijanima važno da se ananas ne stavlja na pizzu”.
Sve to možda ne bi bio toliki problem da se restoran nije nalazio u saveznoj državi Queensland, koja se smatra prijestolnicom ananasa u Australiji, budući da se cjelokupna komercijalna proizvodnja ovog voća u zemlji odvija upravo ondje.
Turisti se redovito zaustavljaju kako bi se fotografirali pokraj Velikog ananasa, 16 metara visoke skulpture od stakloplastike, koja je zaštićena kao kulturna baština i postala je jedna od lokalnih znamenitosti.
Ipak, odbijanje stavljanja ananasa na pizzu nije bila jedina primjedba na Tamburellino ponašanje. Uprava restorana žalila se i na njegovo psovanje, način komunikacije te „sve izraženije izljeve frustracije na radnom mjestu”.
U odluci Povjerenstva opisan je i incident iz travnja ove godine, kada je Tamburella slomio kosti desne šake nakon što je na poslu udario u metalnu ogradu.
Kuhar se nadao da će mu restoran osigurati sponzorstvo za vizu koja kvalificiranim radnicima omogućuje dobivanje stalnog boravka u Australiji. Međutim, nakon što je dobio otkaz, restoran je obustavio taj postupak, navedeno je tijekom postupka pred Povjerenstvom.
Tamburella nije uspio sa zahtjevom za utvrđivanje nepravednog otkaza jer je prijavu podnio nakon isteka zakonskog roka.
Generalni direktor restorana Eliot Ingram izjavio je za Daily Mail da „iza ove priče stoji mnogo više od dodatka na pizzi”.
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