Gost u pizzeriji tražio samo tanjur pa dobio račun koji ga je šokirao, vlasnik: "To je sasvim logično"

U jelovniku pizzerije u mjestu Gaspoltshofen navedeno je da se njihove pizze naplaćuju po osobi. Goste stoga mole da svaka osoba naruči vlastitu pizzu. Ako se odluče podijeliti jednu pizzu, naplaćuje im se dodatak od 11 eura. Upravo je ta nadoplata kod dijela gostiju izazvala negodovanje, no vlasnik George Ghelcea tvrdi da je riječ o potpuno opravdanoj mjeri.