Ovo je najbolja pizza na svijetu, nije iz Italije

Pobjednik je proglašen u Napulju, gradu koji se smatra kolijevkom pizze. Za Pascarellu je riječ o posebno emotivnom trenutku jer je njegov poslovni put počeo još 2016. godine – s malom trokolicom Piaggio Ape na kojoj je imao ugrađenu peć na drva. Pizze je tada prodavao na londonskim ulicama i tržnicama.