prestižna titula
Ovo je najbolja pizza na svijetu, nije iz Italije
London se može pohvaliti najboljom pizzom na svijetu. Pizzerija Napoli on the Road, koju je osnovao chef Michele Pascarella, osvojila je prvo mjesto na prestižnom izboru 50 Top Pizza World 2026, pobijedivši konkurenciju iz cijelog svijeta.
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Pobjednik je proglašen u Napulju, gradu koji se smatra kolijevkom pizze. Za Pascarellu je riječ o posebno emotivnom trenutku jer je njegov poslovni put počeo još 2016. godine – s malom trokolicom Piaggio Ape na kojoj je imao ugrađenu peć na drva. Pizze je tada prodavao na londonskim ulicama i tržnicama.
Deset godina poslije, Napoli on the Road prerastao je u lanac restorana s lokacijama u Chiswicku, Richmondu i londonskom Sohou. Upravo u restoranu u Sohou gostima se nudi i degustacijski jelovnik pizza inspiriran Pascarellinim djetinjstvom u Caserti na jugu Italije, piše Euronews.
"U šoku sam. Vjerojatno mi treba nekoliko pića i malo vremena da ovo shvatim. Ne mogu objasniti koliko je ovo veliko. Ovo je kao Oscar, ali za pizzu", rekao je Pascarella nakon proglašenja u Napulju.
Dosadašnji dvostruki pobjednik, Una Pizza Napoletana Anthonyja Mangierija iz New Yorka, ove je godine završio na drugom mjestu. Treće mjesto pripalo je milanskoj pizzeriji Confine, iza koje stoje Francesco Capece i Mario Ventura.
Kako se bira najbolja pizza?
Izbor 50 Top Pizza ove se godine održava deseti put, a rezultati se temelje na ocjenama gotovo 1000 anonimnih inspektora. Svaki restoran posjećuju dvaput, a ocjenjuju kvalitetu pizze i sastojaka, uslugu te gostoprimstvo.
U prvih deset našle su se pizzerije iz Europe, SAD-a, Brazila i Japana.
Top 10 najboljih pizzerija na svijetu prema izboru 50 Top Pizza World 2026:
- Napoli on the Road – London, Velika Britanija
- Una Pizza Napoletana – New York, SAD
- Confine – Milano, Italija
- I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italija
- Seu Pizza Illuminati – Rim, Italija
- Pizzeria Sei – Los Angeles, SAD
- Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, SAD
- Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brazil
- RistoPizza by Napoli sta ca – Tokio, Japan
- Baldoria – Madrid, Španjolska
- The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japan
- Razza – Jersey City, SAD
Na službenoj stranici 50 Top Pizza World 2026 objavljena je lista od 100 pizzerija, a najbolje rangirana pizzerija u Hrvatskoj je zagrebačka Franko’s Pizza & Bar i nalazi se na 98. mjestu.
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