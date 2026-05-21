novo doba ugostiteljstva?
VIDEO / Turisti u Splitu u čudu: Iznad glava im letio dron s pizzom
Društvenim mrežama proširila se snimka iz Splita na kojoj dron iz pizzerije dostavlja pizzu ravno na stol gostima. “Novo doba ugostiteljstva” ili samo promotivni video?
Oglas
"Hrvatska ulazi u novo doba ugostiteljstva!"
Takvi i slični komentari pojavili su se na društvenim mrežama uz video na kojem dron prenosi pizzu iz unutrašnjosti pizzerije, zatim leti visoko pokraj zvonika katedrale, iznad glava turista u Dioklecijanovoj palači, te slijeće na stol pred crnokosu djevojku koja odmah počinje uživati u pizzi.
Prema objavama na društvenim mrežama, gdje je video postao viralan, jedna od popularnih pizzerija u središtu grada, Picasso, navodno je odlučila isprobati novi način dostave omiljenog jela – od kuhinje do stola uz pomoć drona.
Snimku su podijelili brojni korisnici, a komentari su uglavnom puni oduševljenja.
“Budućnost stiže u Split”, napisao je jedan korisnik.
Na svojim internetskim stranicama i društvenim profilima pizzerija nije službeno potvrdila ovu uslugu pa je moguće da je riječ samo o promotivnom videu.
“Dostava pizze, ali neka bude legendarna”, napisali su iz pizzerije uz objavu videa na Instagramu.
“S neba iznad Splita ravno do vašeg stola u staroj gradskoj jezgri – putovanje završava tamo gdje počinje okus”, dodali su i zaključili da “Split nikad nije imao bolji okus”.
A što vi mislite?
Bi li vam se svidjelo da vam dron dostavi pizzu na stol?
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas