VIDEO / Turisti u Splitu u čudu: Iznad glava im letio dron s pizzom

21. svi. 2026. 08:39
Društvenim mrežama proširila se snimka iz Splita na kojoj dron iz pizzerije dostavlja pizzu ravno na stol gostima. “Novo doba ugostiteljstva” ili samo promotivni video?

"Hrvatska ulazi u novo doba ugostiteljstva!"

Takvi i slični komentari pojavili su se na društvenim mrežama uz video na kojem dron prenosi pizzu iz unutrašnjosti pizzerije, zatim leti visoko pokraj zvonika katedrale, iznad glava turista u Dioklecijanovoj palači, te slijeće na stol pred crnokosu djevojku koja odmah počinje uživati u pizzi.

Prema objavama na društvenim mrežama, gdje je video postao viralan, jedna od popularnih pizzerija u središtu grada, Picasso, navodno je odlučila isprobati novi način dostave omiljenog jela – od kuhinje do stola uz pomoć drona.

Snimku su podijelili brojni korisnici, a komentari su uglavnom puni oduševljenja.

“Budućnost stiže u Split”, napisao je jedan korisnik.

Na svojim internetskim stranicama i društvenim profilima pizzerija nije službeno potvrdila ovu uslugu pa je moguće da je riječ samo o promotivnom videu.

“Dostava pizze, ali neka bude legendarna”, napisali su iz pizzerije uz objavu videa na Instagramu.

“S neba iznad Splita ravno do vašeg stola u staroj gradskoj jezgri – putovanje završava tamo gdje počinje okus”, dodali su i zaključili da “Split nikad nije imao bolji okus”.

