JOŠ MALO O CIJENAMA
Sjećate li se koliko su koštale pizze prije eura? Ako ste zaboravili, pripremite se za šok
"Pravio sam malo reda u stanu, rješavao se nekih papira, starih novina i našao ovo. Znam da se već puno pisalo o tome, ali moglo bi vas zanimati", rekao mi je susjed Neven držeći u ruci snop starih letaka s jelovnicima i cjenicima zagrebačkih pizzerija i fast food restorana.
"Tu su cijene još u kunama, prije eura. Nije to bilo baš tako davno, prije četiri-pet godina, ali šokiralo me kada sam vidio koliko su tada koštale pizze, a koliko koštaju sada. Je li realno da su im baš toliko digli cijene? Pa jumbo pizza je bila jeftinija od ovih sada normalnih", rekao je pružajući mi hrpu letaka koje je namjeravao baciti sve dok iz znatiželje nije zavirio u njih.
Svi ti leci iliti flajeri datiraju dvije do tri godine prije uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine. Cijene pizza za dostavu razlikovale su se i na njima pa smo ih proučili i izračunali ondašnje prosječne cijene. U obzir smo uzeli samo bazične vrste pizza koje se najčešće naručuju za dostavu: margheritu, vesuvio, capricciosu, slavonsku, meksičku i quattro formaggi (četiri vrste sira).
Koliko su pizze koštale onomad?
Iz promotivnih letaka petnaestak zagrebačkih pizzerija koje nam je dao naš čitatelj, izračunali smo da su ovo bile prosječne cijene spomenutih šest vrsta pizza u godinama prije uvođenja eura:
MARGHERITA
mala: 32 kn
velika: 38 kn
jumbo: 50 kn
VESUVIO
mala: 34 kn
velika: 37 kn
jumbo: 50 kn
CAPRICCIOSA
mala: 35 kn
velika: 39 kn
jumbo: 50 kn
SLAVONSKA
mala: 40 kn
velika: 45 kn
jumbo: 60 kn
MEKSIČKA
mala: 42 kn
velika: 45 kn
jumbo: 80 kn
QUATTRO FORMAGGI
mala: 39 kn
velika: 42 kn
jumbo: 80 kn
Koliko pizze koštaju sada?
Potom smo zavirili u sadašnje promotivne letke i on-line cjenike desetak zagrebačkih pizzerija, među kojima i nekoliko onih čije stare letke nam je dao naš čitatelj. Izračunali smo aktualne prosječne cijene spomenutih šest vrsta pizza.
MARGHERITA
mala: 8 eura
velika: 9.50 eura
jumbo: 18 eura
VESUVIO
mala: 8 eura
velika: 9.50 eura
jumbo: 18 eura
CAPRICCIOSA
mala: 8.90 eura
velika: 10 eura
jumbo: 20 eura
SLAVONSKA
mala: 10 eura
velika: 12 eura
jumbo: 24 eura
MEKSIČKA
mala: 10 eura
velika: 11.50 eura
jumbo: 24 eura
QUATTRO FORMAGGI
mala: 10 eura
velika: 11 eura
jumbo: 22 eura
Koliko su poskupjele?
Na koncu smo preračunali sadašnje cijene pizza iz eura u kune prema tečaju konverzije u vrijeme uvođenja eura (1 euro = 7,54350 kuna) te ih usporedili sa starim cijenama u kunama i usput izračunali koliko su poskupjele u postocima.
MARGHERITA
mala: 32 kn > 60 kn (87,5%)
velika: 38 kn > 72 kn (89,4%)
jumbo: 50 kn > 135 kn (170%)
VESUVIO
mala: 34 kn > 60 kn (76,5%)
velika: 37 kn > 72 kn (94,5%)
jumbo: 50 kn > 135 kn (170%)
CAPRICCIOSA
mala: 35 kn > 67 kn (91,43%)
velika: 39 kn > 75 kn (92,3%)
jumbo: 50 kn > 150 kn (200%)
SLAVONSKA
mala: 40 kn > 75 kn (87,5%)
velika: 45 kn > 90,50 kn (101,1%)
jumbo: 60 kn > 181 kn (201%)
MEKSIČKA
mala: 42 kn > 75 kn (78,5%)
velika: 45 kn > 87 kn (93,3%)
jumbo: 80 kn > 181 kn (126%)
QUATTRO FORMAGGI
mala: 39 kn > 75 kn (92,3%)
velika: 42 kn > 83 kn (97,6%)
jumbo: 80 kn > 166 kn (107,5%)
Sve navedene vrste i veličine pizza poskupjele su najmanje sedamdesetak posto, neke gotovo dvostruko, a daleko najviše jumbo pizze koje se, doduše, i najrjeđe naručuju. Primjerice, jumbo slavonska pizza je s prosječnih 60 kuna poskupjela na prosječna 24 eura što je 200 posto više. Riječ je o prosječnim cijenama u desetak slučajno odabranih pizzerija, restorana i cateringa. Vjerojatno ima onih u kojima cijene pizza nisu rasle ovako drastično, kao što vjerojatno ima onih u kojima su spomenute vrste pizza poskupjele i više od ovdje navedenih.
"Ako ovdje nije pravi dokaz inflacije, ne znam gdje je"
Prošloga ljeta pisali smo o trošku pizze pripremljene kod kuće od sastojaka kupljenih u trgovini. Izračunali smo da bi takva pizza koštala 4,77 eura. Nismo zanemarili činjenicu da u ugostiteljskim objektima koji nude pizze namirnice potrebne za njihovu pripremu čine tek manji udio u formiranju cijene. U taj izračun ulaze još i PDV, troškovi poslovanja te marža odnosno zarada vlasnika, a u obzir treba uzeti i kvalitetu sastojaka.
Treba imati na umu da su od šest sastojaka potrebnih za pripremu tijesta za pizzu (brašno, sol, svježi kvasac, mlijeko, šećer i suncokretovo ulje) četiri na listi proizvoda kojima su ograničene cijene (ulje, brašno, mlijeko i šećer), a od četiri standardna dodatka pizzama - pasirane rajčice, sira, šunke za pizzu i rezanih šampinjona, trima prvospomenutima također je odlukom Vlade 'zamrznuta' cijena.
"Ako u ovim lecima nije pravi dokaz inflacije, ne znam gdje je", rekao je čitatelj koji nam je uručio 'dokazni materijal'.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare