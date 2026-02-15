Oglas

JOŠ MALO O CIJENAMA

Sjećate li se koliko su koštale pizze prije eura? Ako ste zaboravili, pripremite se za šok

author
Miroslav Filipović
|
15. velj. 2026. 21:02
pizze8.jpeg
N1

"Pravio sam malo reda u stanu, rješavao se nekih papira, starih novina i našao ovo. Znam da se već puno pisalo o tome, ali moglo bi vas zanimati", rekao mi je susjed Neven držeći u ruci snop starih letaka s jelovnicima i cjenicima zagrebačkih pizzerija i fast food restorana.

Oglas

"Tu su cijene još u kunama, prije eura. Nije to bilo baš tako davno, prije četiri-pet godina, ali šokiralo me kada sam vidio koliko su tada koštale pizze, a koliko koštaju sada. Je li realno da su im baš toliko digli cijene? Pa jumbo pizza je bila jeftinija od ovih sada normalnih", rekao je pružajući mi hrpu letaka koje je namjeravao baciti sve dok iz znatiželje nije zavirio u njih.

Svi ti leci iliti flajeri datiraju dvije do tri godine prije uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine. Cijene pizza za dostavu razlikovale su se i na njima pa smo ih proučili i izračunali ondašnje prosječne cijene. U obzir smo uzeli samo bazične vrste pizza koje se najčešće naručuju za dostavu: margheritu, vesuvio, capricciosu, slavonsku, meksičku i quattro formaggi (četiri vrste sira).

Koliko su pizze koštale onomad?

Iz promotivnih letaka petnaestak zagrebačkih pizzerija koje nam je dao naš čitatelj, izračunali smo da su ovo bile prosječne cijene spomenutih šest vrsta pizza u godinama prije uvođenja eura:

MARGHERITA

mala: 32 kn

velika: 38 kn

jumbo: 50 kn

VESUVIO

mala: 34 kn

velika: 37 kn

jumbo: 50 kn

CAPRICCIOSA

mala: 35 kn

velika: 39 kn

jumbo: 50 kn

pizze1.jpeg
N1

SLAVONSKA

mala: 40 kn

velika: 45 kn

jumbo: 60 kn

MEKSIČKA

mala: 42 kn

velika: 45 kn

jumbo: 80 kn

QUATTRO FORMAGGI

mala: 39 kn

velika: 42 kn

jumbo: 80 kn

Koliko pizze koštaju sada?

Potom smo zavirili u sadašnje promotivne letke i on-line cjenike desetak zagrebačkih pizzerija, među kojima i nekoliko onih čije stare letke nam je dao naš čitatelj. Izračunali smo aktualne prosječne cijene spomenutih šest vrsta pizza.

MARGHERITA

mala: 8 eura

velika: 9.50 eura

jumbo: 18 eura

VESUVIO

mala: 8 eura

velika: 9.50 eura

jumbo: 18 eura

CAPRICCIOSA

mala: 8.90 eura

velika: 10 eura

jumbo: 20 eura

pizze4.jpeg
N1

SLAVONSKA

mala: 10 eura

velika: 12 eura

jumbo: 24 eura

MEKSIČKA

mala: 10 eura

velika: 11.50 eura

jumbo: 24 eura

QUATTRO FORMAGGI

mala: 10 eura

velika: 11 eura

jumbo: 22 eura

Koliko su poskupjele?

Na koncu smo preračunali sadašnje cijene pizza iz eura u kune prema tečaju konverzije u vrijeme uvođenja eura (1 euro = 7,54350 kuna) te ih usporedili sa starim cijenama u kunama i usput izračunali koliko su poskupjele u postocima.

MARGHERITA

mala: 32 kn > 60 kn (87,5%)

velika: 38 kn > 72 kn (89,4%)

jumbo: 50 kn > 135 kn (170%)

VESUVIO

mala: 34 kn > 60 kn (76,5%)

velika: 37 kn > 72 kn (94,5%)

jumbo: 50 kn > 135 kn (170%)

CAPRICCIOSA

mala: 35 kn > 67 kn (91,43%)

velika: 39 kn > 75 kn (92,3%)

jumbo: 50 kn > 150 kn (200%)

SLAVONSKA

mala: 40 kn > 75 kn (87,5%)

velika: 45 kn > 90,50 kn (101,1%)

jumbo: 60 kn > 181 kn (201%)

MEKSIČKA

mala: 42 kn > 75 kn (78,5%)

velika: 45 kn > 87 kn (93,3%)

jumbo: 80 kn > 181 kn (126%)

QUATTRO FORMAGGI

mala: 39 kn > 75 kn (92,3%)

velika: 42 kn > 83 kn (97,6%)

jumbo: 80 kn > 166 kn (107,5%)

pizze7.jpeg
N1

Sve navedene vrste i veličine pizza poskupjele su najmanje sedamdesetak posto, neke gotovo dvostruko, a daleko najviše jumbo pizze koje se, doduše, i najrjeđe naručuju. Primjerice, jumbo slavonska pizza je s prosječnih 60 kuna poskupjela na prosječna 24 eura što je 200 posto više. Riječ je o prosječnim cijenama u desetak slučajno odabranih pizzerija, restorana i cateringa. Vjerojatno ima onih u kojima cijene pizza nisu rasle ovako drastično, kao što vjerojatno ima onih u kojima su spomenute vrste pizza poskupjele i više od ovdje navedenih.

"Ako ovdje nije pravi dokaz inflacije, ne znam gdje je"

Prošloga ljeta pisali smo o trošku pizze pripremljene kod kuće od sastojaka kupljenih u trgovini. Izračunali smo da bi takva pizza koštala 4,77 eura. Nismo zanemarili činjenicu da u ugostiteljskim objektima koji nude pizze namirnice potrebne za njihovu pripremu čine tek manji udio u formiranju cijene. U taj izračun ulaze još i PDV, troškovi poslovanja te marža odnosno zarada vlasnika, a u obzir treba uzeti i kvalitetu sastojaka.

pizze2.jpeg
N1

Treba imati na umu da su od šest sastojaka potrebnih za pripremu tijesta za pizzu (brašno, sol, svježi kvasac, mlijeko, šećer i suncokretovo ulje) četiri na listi proizvoda kojima su ograničene cijene (ulje, brašno, mlijeko i šećer), a od četiri standardna dodatka pizzama - pasirane rajčice, sira, šunke za pizzu i rezanih šampinjona, trima prvospomenutima također je odlukom Vlade 'zamrznuta' cijena.

"Ako u ovim lecima nije pravi dokaz inflacije, ne znam gdje je", rekao je čitatelj koji nam je uručio 'dokazni materijal'.

Teme
N1 teme cijene hrane cijene pizze euri inflacija kune pizza poskupljenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ