Sjećate li se koliko su koštale pizze prije eura? Ako ste zaboravili, pripremite se za šok

"Tu su cijene još u kunama, prije eura. Nije to bilo baš tako davno, prije četiri-pet godina, ali šokiralo me kada sam vidio koliko su tada koštale pizze, a koliko koštaju sada. Je li realno da su im baš toliko digli cijene? Pa jumbo pizza je bila jeftinija od ovih sada normalnih", rekao je pružajući mi hrpu letaka koje je namjeravao baciti sve dok iz znatiželje nije zavirio u njih.