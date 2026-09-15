"Osvetnička haljina" princeze Diane ide na aukciju: "To je jedna od najsnažnijih poruka"

„Diana je haljinu nosila u lipnju 1994. u galeriji Serpentine, iste večeri kada je princ Charles priznao svoju vezu s Camillom Parker Bowles“, rekao je ranije za Euronews Culture stilist slavnih i komentator kraljevske obitelji Leroy Dawkins. „To nije bila haljina koju je prvotno namjeravala odjenuti te večeri. Planirala je nositi Valentino, ali informacija o tome što će odjenuti procurila je u javnost, pa je Diana odlučila odjenuti danas zloglasnu ‘haljinu osvete’, koju je dizajnirala Christina Stambolian.“