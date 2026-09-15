prvi puta nakon 97.
"Osvetnička haljina" princeze Diane ide na aukciju: "To je jedna od najsnažnijih poruka"
Zloglasna „haljina osvete“, za koju se smatra da ju je Diana odjenula „iz osvete“ nakon što je tadašnji princ Charles na televiziji priznao preljub, prvi će put od 1997. biti ponuđena na dražbi. Dio prihoda od prodaje bit će doniran dobrotvornoj organizaciji NHS Lothian Charity.
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Bio je to modni trenutak koji je punio naslovnice i svijetu podario izraz „odijevanje iz osvete“.
Dana 29. lipnja 1994. Diana, princeza od Walesa, na dobrotvornoj večeri koju je časopis Vanity Fair organizirao za galeriju Serpentine u londonskom Kensington Gardensu pojavila se u pripijenoj crnoj haljini spuštenih ramena. Koliko god haljina koja je privlačila sve poglede bila upečatljiva, imala je i snažnu simboliku: Diana ju je odjenula iste večeri kada je tadašnji princ Charles na televiziji priznao nevjeru s Camillom, piše Euronews.
„Diana je haljinu nosila u lipnju 1994. u galeriji Serpentine, iste večeri kada je princ Charles priznao svoju vezu s Camillom Parker Bowles“, rekao je ranije za Euronews Culture stilist slavnih i komentator kraljevske obitelji Leroy Dawkins. „To nije bila haljina koju je prvotno namjeravala odjenuti te večeri. Planirala je nositi Valentino, ali informacija o tome što će odjenuti procurila je u javnost, pa je Diana odlučila odjenuti danas zloglasnu ‘haljinu osvete’, koju je dizajnirala Christina Stambolian.“
Mediji su haljinu ubrzo prozvali „haljinom osvete“, a postala je slavna kao simbol osnaživanja kojim je Diana prekršila kraljevski protokol i preuzela kontrolu nad pričom o sebi.
Sada će, prvi put od 1997., biti ponuđena na dražbi.
Sotheby’s će haljinu prodavati u prosincu, a procijenjena joj je vrijednost između 150.000 i 300.000 dolara, odnosno približno između 130.000 i 258.000 eura.
Ovog mjeseca bit će izložena u londonskoj aukcijskoj kući, nakon čega će otputovati u Hong Kong, Ženevu i New York, gdje će biti prodana.
Dio prihoda od prodaje bit će u ime bolnice Royal Edinburgh Hospital doniran dobrotvornoj organizaciji NHS Lothian Charity.
„Moda može biti jezik kada riječi zakažu ili jednostavno nisu dovoljne. Princeza Diana to je instinktivno razumjela“, rekla je u priopćenju Morgane Halimi, voditeljica odjela za torbe i modu u Sotheby’su. „Pod vlastitim uvjetima princeza Diana pretvorila je tu haljinu u jednu od najsnažnijih poruka koje je ikada poslala, tijekom jednog od najpomnije praćenih i emocionalno najnabijenijih razdoblja svojeg života.“
Halimi je dodala: „Ono što je opstalo tijekom desetljeća nije skandal koji je pratio tu večer, nego samopouzdanje i prisebnost koje je princeza Diana pokazala.“
Haljina će biti predstavljena u londonskom Sotheby’su 18. rujna i ondje izložena do 24. rujna. U New York stiže 2. prosinca.
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