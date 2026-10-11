kralj popa
Na dražbi kultna Jacksonova jakna iz Thrillera
Dobrih 17 godina nakon smrti kralja popa Michaela Jacksona, jedan od najpoznatijih komada odjeće u povijesti pop glazbe mogao bi postići rekordnu cijenu. Njegova crveno-crna kožna jakna iz legendarnog glazbenog videospota za pjesmu Thriller iz 1983. godine bit će ponuđena na aukciji početkom prosinca.
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Kako je najavila američka aukcijska kuća Julien's Auctions, aukcija će se održati u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U Julien's Auctionsu jaknu su procijenili na više od 10 milijuna američkih dolara.
Godine 2011. ista je aukcijska kuća tu kultnu jaknu u Kaliforniji prodala za 1,8 milijuna dolara, prenosi njemačka novinska agencija dpa.
Crvenu jaknu od teleće kože s crnim umetcima dizajnirala je Deborah Landis, supruga redatelja videospota Johna Landisa, koji se među ostalim potpisuje pod filmove Blues Brothers i Princ otkriva Ameriku.
Landis je za pjesmu Thriller snimio samostalan kratki film koji je tada u svijetu privukao veliku pozornost, također i zbog Jacksonovih scena u ulozi zombija.
Zajedno s jaknom na aukciji će se naći i drugi predmeti kralja popa.
Svjetlucavu rukavicu koju je Jackson nosio 1983. godine na Motownovoj proslavi kada je prvi put izveo 'moonwalk' uz pjesmu Billie Jean, u studenome 2009. godine za rekordnu je cijenu od 430.000 američkih dolara kupio biznismen iz Hong Konga. U Julien's Auctionsu njezinu su vrijednost sada procijenili na 800.000 američkih dolara.
Na prodaju će biti i dva para pjevačevih crnih kožnih cipela.
Jacksonove moonwalk cipele procijenjene su na 60.000 do 80.000 američkih dolara, a cipele iz videospota Thriller na 30.000 do 50.000 američkih dolara.
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