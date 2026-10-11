Na dražbi kultna Jacksonova jakna iz Thrillera

Svjetlucavu rukavicu koju je Jackson nosio 1983. godine na Motownovoj proslavi kada je prvi put izveo 'moonwalk' uz pjesmu Billie Jean, u studenome 2009. godine za rekordnu je cijenu od 430.000 američkih dolara kupio biznismen iz Hong Konga. U Julien's Auctionsu njezinu su vrijednost sada procijenili na 800.000 američkih dolara.