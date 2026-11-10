Paul McCartney postao milijarder, treći je najbogatiji glazbenik na svijetu

Među njima su i pjesme Buddyja Hollyja, skladbe iz brodvejskih mjuzikala te poznati božićni hitovi poput It's Beginning to Look a Lot Like Christmas i The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire). Forbes procjenjuje da vrijednost tih glazbenih prava doseže gotovo 250 milijuna dolara. McCartney tako ostvaruje prihod svaki put kada se, primjerice, izvodi mjuzikl Briljantin ili netko sluša pjesmu Blue Suede Shoes.