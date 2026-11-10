procjena forbesa
Paul McCartney postao milijarder, treći je najbogatiji glazbenik na svijetu
Legendarni glazbenik Paul McCartney službeno se pridružio društvu svjetskih milijardera. Prema procjeni časopisa Forbes, njegovo se bogatstvo procjenjuje na čak 1,4 milijarde dolara, čime je postao treći najbogatiji glazbenik na svijetu. Ispred njega nalaze se reper Jay-Z s procijenjenih 2,8 milijardi dolara i Taylor Swift s dvije milijarde dolara.
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McCartneyjevo bogatstvo rezultat je desetljeća uspješne glazbene karijere, vlasništva nad glazbenim pravima, koncertnih turneja, ali i ulaganja u umjetnine i nekretnine. Najveći dio prihoda ostvaruje preko izdavačke kuće MPL Communications, koju je osnovao 1969. godine. Tvrtka upravlja njegovim glazbenim katalogom, ali posjeduje i prava na djela brojnih drugih izvođača, piše Guardian.
Među njima su i pjesme Buddyja Hollyja, skladbe iz brodvejskih mjuzikala te poznati božićni hitovi poput It's Beginning to Look a Lot Like Christmas i The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire). Forbes procjenjuje da vrijednost tih glazbenih prava doseže gotovo 250 milijuna dolara. McCartney tako ostvaruje prihod svaki put kada se, primjerice, izvodi mjuzikl Briljantin ili netko sluša pjesmu Blue Suede Shoes.
Značajan dio njegova bogatstva dolazi i od nasljeđa Beatlesa. Kao bivši član legendarne četvorke, McCartney prima 25 posto prihoda holding-tvrtke Apple Corps, koja godišnje ostvaruje oko 50 milijuna dolara od tantijema za streaming, prodaje vinila i glazbenih proizvoda.
Dodatnih desetak milijuna dolara godišnje prihoduje od autorskih prava na pjesme Beatlesa. Riječ je o pravima za koja se McCartney tijekom posljednja dva desetljeća borio na sudovima u SAD-u i Velikoj Britaniji. Forbes njihovu vrijednost procjenjuje na oko 200 milijuna dolara.
U procjenu njegova bogatstva uključeni su i prihodi od koncertnih turneja. Između 2022. i 2025. godine održao je 79 nastupa u sklopu turneje Got Back. Osim toga, posjeduje nekretnine diljem svijeta te vrijednu umjetničku zbirku u kojoj se nalaze djela poznatih umjetnika poput Renéa Magrittea i Pabla Picassa.
Unatoč tome što je zakoračio u deveto desetljeće života, McCartney ne pokazuje namjeru povlačenja s glazbene scene. U svibnju je objavio najnoviji album The Boys of Dungeon Lane, a istog se mjeseca pojavio i kao glazbeni gost u završnici sezone emisije Saturday Night Live.
U srpnju je prvi put nakon 60 godina uživo izveo bezvremenski hit Beatlesa I Want to Hold Your Hand. Nastupio je na raskošnom vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea, održanom u Madison Square Gardenu.
McCartneyjev život i karijera nakon raspada Beatlesa ove su godine dobili i dokumentarni film Man on the Run, u režiji Morgana Nevillea, koji prati njegovo glazbeno i osobno putovanje nakon odlaska iz slavne skupine.
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