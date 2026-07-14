Tajni kupac
Rekord na aukciji: Tiranosaur Rex prodan za 50 milijuna dolara
Fosil tiranosaura rexa star 67 milijuna godina prodan je na aukciji Sotheby'sa u New Yorku za rekordnih 50,1 milijun dolara, čime je postao najskuplji dinosaur ikad prodan na dražbi.
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Fosil ovog poznatog grabežljivca visok je više od četiri metra, a s više od 60 posto sačuvanih kostiju ubraja se među najcjelovitije primjerke ikad pronađene, navodi Sotheby's.
Identitet kupca koji je dao pobjedničku ponudu na aukciji održanoj u utorak zasad nije objavljen.
Tiranosaur, od milja nazvan Gus, otkriven je 2021. godine na udaljenom ranču u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti.
"Ovaj rezultat nastajao je godinama", rekla je Cassandra Hatton, voditeljica globalnog odjela za znanost i prirodnu povijest u Sotheby'su.
"Gus nije samo izniman nalaz, već i primjerak koji je iskopan, dokumentiran, pripremljen i njegovan s pravom izvrsnošću."
'Ova aukcija mogla bi označiti početak nove ere...'
Ovom prodajom nadmašen je dosadašnji rekord koji je 2024. postavio stegosaur Apex, a riječ je i o prvoj prodajifosila dinosaura koja je premašila vrijednost od 50 milijuna dolara.
Pojedini znanstvenici za BBC su izjavili da bi ova aukcija mogla označiti početak nove ere u kojoj će ultrabogati kolekcionari sve više ulagati u fosile.
Hatton smatra da postignuta cijena odražava vrijeme, trud i sredstva uložena u pronalazak i pripremu ovog primjerka.
Lubanja s tragovima ugriza
Kosti su iskopavane tijekom triju ljeta, od 2021. do 2023. godine, kada su vremenski uvjeti omogućavali odmrzavanje tla. Nakon toga bila su potrebna još tri godine laboratorijskog rada kako bi se tiranosaur ponovno sastavio.
Tijekom tog procesa utvrđeno je da lubanja nosi tragove ugriza, a pronađena su i ranije slomljena rebra koja su tijekom života zacijelila. Pretpostavlja se da su obje ozljede nastale tijekom traženja hrane ili u sukobu s drugim dinosaurima.
Iako identitet novog vlasnika još nije poznat, stegosaur Apex, koji je dosad držao rekord, njegov vlasnik, milijarder Kenneth Griffin, posudio je Američkom prirodoslovnom muzeju na razdoblje od četiri godine.
Zbog toga postoji mogućnost da će i Gus, unatoč tome što ga je možda kupio ultrabogati kolekcionar, uskoro biti izložen u nekom muzeju.
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