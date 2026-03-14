FOTO, VIDEO / SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok? Napadnut ključni otok, Iran se oglasio

Donald Trump objavio da je SAD izveo "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka".

U objavi na društvenoj mreži Truth Social objavio je da su napadi "potpuno uništili sve vojne ciljeve na iranskom otoku Khargu", koji je opisao kao "krunski dragulj" Irana. Dodao je da je "zbog pristojnosti odlučio ne uništiti naftnu infrastrukturu na otoku".

Kharg je mali otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, uz iransku obalu, dug oko osam kilometara i širok oko četiri. Ipak, iznimno je važan jer preko njega prolazi gotovo sav iranski izvoz nafte, a do sada nije bio meta napada u ovom ratu.

Trump je upozorio da bi mogao "odmah preispitati" odluku da ne gađa naftnu infrastrukturu ako Iran nastavi, poručio je, ometati brodove koji prolaze kroz obližnji Hormuški tjesnac.

Iranski državni mediji ističu da u napadima nije oštećena naftna infrastruktura na otoku Hargu.