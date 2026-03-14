FOTO, VIDEO / SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok? Napadnut ključni otok, Iran se oglasio

Petnaesti dan je sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.
Trump objavio snimke npada na ključni iranski otok
Donald Trump objavio je snimku američkih napada na otok Kharg u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva.
Na snimci se vide udari na vojnu bazu, uključujući napade na pistu zračne baze i nekoliko drugih lokacija na otoku.
09:58
prije 1 min.
Izraelska vojska pozvala na evakuaciju
Izraelska vojska pozvala je stanovnike da napuste industrijsku zonu u zapadnom iranskom gradu Tabrizu, uz poruku da će u tom području uskoro izvesti napade.
Upozorili su da će operacija biti slična nedavnim napadima na vojnu infrastrukturu u Teheranu te da bi ostanak mogao ugroziti živote civila.
09:57
prije 2 min.
Izrael tvrdi da je pogodio skladište oružja na jugu Libanona
Izraelska vojska objavila je da je pogodila skladište oružja na jugu Libanona.
IDF navodi da je u petak u području Al-Majadel uočio pripadnike proiranske skupine Hezbolah kako u skladište unose rakete.
Nekoliko minuta kasnije izraelsko ratno zrakoplovstvo pogodilo je objekt i, kako tvrdi vojska u objavi na društvenim mrežama, "eliminiralo" pripadnike Hezbolaha.
09:38
prije 21 min.
Najmanje 112 ljudi poginulo je u iranskom Kurdistanu
Najmanje 112 ljudi dosad je poginulo u američko-izraelskim napadima na iransku pokrajinu Kurdistan, prema riječima lokalnog dužnosnika kojeg citira novinska agencija Tasnim.
Čelnik Pokrajinskog odjela za hitne službe Kurdistana, čije ime Tasnim nije naveo, rekao je i da je u napadima ozlijeđeno najmanje 969 ljudi.
Dvadeset i sedam osoba trenutačno je hospitalizirano na redovnim odjelima, dok se pet nalazi na odjelima intenzivne njege, rekao je dužnosnik.
09:32
prije 27 min.
Gdje se nalazi pogođeni Kharg i zašto je toliko važan?
Mali koraljni otok nalazi se na sjeveru Perzijskog zaljeva, smješten samo 25 kilometara od iranske obale. Gotovo svakog dana milijuni barela sirove nafte iz najvećih iranskih naftnih polja – uključujući Ahvaz, Marun i Gachsaran – kroz cjevovode stižu na otok, koji Iranci zbog strogih vojnih kontrola nazivaju "Zabranjeni otok”.
08:45
prije 1h
Trump: "Izveli smo jedan od najsnažnijih napada u povijesti Bliskog istoka"
Donald Trump objavio da je SAD izveo "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka".
U objavi na društvenoj mreži Truth Social objavio je da su napadi "potpuno uništili sve vojne ciljeve na iranskom otoku Khargu", koji je opisao kao "krunski dragulj" Irana. Dodao je da je "zbog pristojnosti odlučio ne uništiti naftnu infrastrukturu na otoku".
Kharg je mali otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, uz iransku obalu, dug oko osam kilometara i širok oko četiri. Ipak, iznimno je važan jer preko njega prolazi gotovo sav iranski izvoz nafte, a do sada nije bio meta napada u ovom ratu.
Trump je upozorio da bi mogao "odmah preispitati" odluku da ne gađa naftnu infrastrukturu ako Iran nastavi, poručio je, ometati brodove koji prolaze kroz obližnji Hormuški tjesnac.
Iranski državni mediji ističu da u napadima nije oštećena naftna infrastruktura na otoku Hargu.
08:39
prije 1h
Iran: Američki napadi na Harg nisu oštetili naftnu infrastrukturu
Američki predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da je američka vojska bombardirala otok Harg, ali je dodao da meta napada nije bila naftna infrastruktura. Taj otok ključna je gospodarska točka za Iran jer, prema procjenama analitičara, kroz njega prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte.
Novinska agencija Fars, povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da se tijekom američkih napada na otoku čulo više od 15 eksplozija. Prema njihovim navodima, napadi su bili usmjereni na protuzračnu obranu, pomorsku bazu, kontrolni toranj zračne luke i hangar za helikoptere.
Iranski državni mediji ističu da u napadima nije oštećena naftna infrastruktura na otoku Hargu.
08:39
prije 1h
Amerika na Bliski istok šalje još više marinaca nego što se mislilo?
Američka vojska planira poslati dodatne snage na Bliski istok, uključujući marince i ratne brodove, objavili su američki mediji pozivajući se na dužnosnike. Kako prenosi BBC, dvojica američkih dužnosnika potvrdila su za CBS News da se očekuje raspoređivanje dodatnih snaga iz takozvane amfibijske borbene skupine i njezine marinske ekspedicijske postrojbe.
Prema njihovim riječima, skupinu bi trebao predvoditi USS Tripoli, amfibijski jurišni brod koji je stalno raspoređen u Japanu.
Iako se prvotno govorilo o oko 2000 marinaca, postrojba predvođena brodom USS Tripoli obično uključuje oko 5000 mornara i marinaca raspoređenih na nekoliko ratnih brodova.
Informaciju o mogućem raspoređivanju prvi je objavio Wall Street Journal. BBC navodi da je zatražio komentar američke vojske i Pentagona, no buduća premještanja snaga obično se ne potvrđuju javno. Američki mediji posljednjih sati naširoko izvještavaju da Washington razmatra slanje dodatnih snaga u Perzijski zaljev, uključujući upravo takvu amfibijsku borbenu skupinu.
08:38
prije 1h
Američko veleposlanstvo u Bagdadu pogođeno raketom
Američko veleposlanstvo u iračkoj prijestolnici Bagdadu pogođeno je u raketnom napadu, rekli su u subotu Reutersu irački sigurnosni izvori.
Nakon napada uzdizao se dim iz zgrade veleposlanstva, rekli su izvori, bez navođenja detalja o šteti.
Agencija AP prenijela je da je pogođen helidrom.
Irački sigurnosni izvori rekli su za Reuters da je iračka protuzračna obrana srušila dron koji je ciljao američki diplomatski centrar u blizini bigdadske zračne luke.
NOW: Smoke and fire seen at US Embassy compound in Baghdad, Iraq after reported Iranian drone attack pic.twitter.com/FeKTpa6LoJ— Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026
08:37
prije 1h
Iran prijeti napadima na naftnu infrastrukturu
Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.
Upozorenje je stiglo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, otoku Kharg.
Otok služi kao izvozni terminal za 90 posto iranskih pošiljki nafte.
