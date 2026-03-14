ekspedicijske postrojbe
Trump šalje 5.000 američkih marinaca i mornara na Bliski istok
Do 5.000 dodatnih američkih marinaca i mornara upućuje se na Bliski istok, objavio je u petak The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike.
Američki ministar obrane Pete Hegseth navodno je odobrio zahtjev američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), zapovjednog centra Pentagona za Bliski istok, za slanje amfibijske borbene skupine i pridružene ekspedicijske postrojbe marinaca, koja uključuje tri ratna broda i oko 2.500 američkih marinaca, prenosi Middle East Eye.
Prema službenoj stranici postrojbe, ona raspolaže borbenim zrakoplovima F-35B Lightning II te tiltrotor letjelicama MV-22B Osprey.
Ratni brod USS Tripoli, koji je stacioniran u Japanu, trenutno je na putu prema Bliskom istoku. Takvo putovanje obično traje oko dva tjedna.
Ovaj potez sugerira da Washington ne planira uskoro smanjiti ratne operacije protiv Irana, unatoč ponovljenim tvrdnjama o vojnim uspjesima, koji uključuju ubijanje vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i potapanje 60 iranskih ratnih brodova. Od 28. veljače poginulo je više od 1.400 Iranaca.
„Potpuno uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na svaki drugi način”, napisao je američki predsjednik Donald Trump na platformi Truth Social u petak.
Rat je, međutim, nepopularan među američkom javnošću, čak i prije nego što je broj potvrđenih američkih žrtava dosegnuo dvoznamenkasti broj. Najmanje 150 Amerikanaca je ranjeno.
Američke žrtve rastu
Sjedinjene Države objavile su u petak da je svih šest vojnika koji su se nalazili u zrakoplovu za dopunu goriva KC-135, koji se dan ranije srušio u zapadnom Iraku, poginulo.
„Zrakoplov je izgubljen tijekom leta iznad prijateljskog zračnog prostora 12. ožujka tijekom operacije Epic Fury”, objavio je CENTCOM na platformi X.
„Okolnosti incidenta su pod istragom. Međutim, gubitak zrakoplova nije posljedica neprijateljske niti prijateljske vatre”, dodao je CENTCOM.
„Identiteti poginulih vojnika neće biti objavljeni dok ne prođe 24 sata od obavještavanja njihovih obitelji.”
Ove smrti povećavaju ukupan broj poginulih američkih pripadnika od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače na 13.
Na konferenciji za novinare u Washingtonu u petak ujutro Hegseth je rekao:
„Rat je pakao, rat je kaos.”
Kada su ga novinari pitali koliko je točno američkih žrtava i gdje su poginuli, Hegseth je oklijevao prije nego što je prepustio odgovor predsjedniku Združenog stožera, generalu Danu Caineu.
„Mnogi su se vratili na dužnost”, rekao je Caine.
„Imali smo... u Kuvajtu, Jordanu, duž južnog krila... na različitim mjestima, većinom zbog napada jednokratnim bespilotnim letjelicama”, dodao je, ne navodeći konkretne brojke.
Hegseth je zatim rekao da Pentagon, radi „jasnoće”, ne objavljuje točan broj poginulih u borbi (KIA) niti ranjenih u borbi (WIA), ali da se „90 posto” vojnika vratilo na dužnost.
Te su izjave na kraju izazvale još veću zbunjenost. Trump je još u prvim izjavama o ratu upozorio da će Amerikanci ginuti, možda i u velikom broju. Iran je tvrdio da je stotine Amerikanaca poginulo u napadima na američke ciljeve u regiji Perzijskog zaljeva, no za te tvrdnje nije ponudio nikakve dokaze.
