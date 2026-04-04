Analitičar: "Orban je u poziciji u kakvoj je 2000. bio HDZ. Idućih godina bilo bi mu ugodnije u opoziciji"

"Čini mi se daje Fidesz u poziciji u kakvoj je bio HDZ 2000. i 2011. godine. Nakon 16 godina kontinuirane vlasti imaju ozbiljne probleme unutarnje strukture koje ne mogu riješiti dok su na vlasti. Dolazi i razdoblje krize kada će se živjeti lošije nego dosad i Mađarska će izgubiti profite koje je ostvarivala trgovinom jeftinih energenata. Orbanu je ugodnije da to razdoblje dočeka s pozicije šefa opozicije, nego kao nositelj izvršne vlasti. Dakle, vrlo je moguće da će Magyar uspostaviti izvršnu vlast u najnezahvalnijem razdoblju u kojemu će životni standard u cijeloj Europi pa tako i u Mađarskoj padati. A Orban bi otišao u opoziciju s vrlo snažnom stranačkom organizacijom koja se neće raspasti i strukturom oligarha okupljenih oko stranke koji će nastaviti financijski je podržavati", procjenjuje Gjenero.