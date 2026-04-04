UOČI MAĐARSKIH IZBORA
Analitičar: "Orban je u poziciji u kakvoj je 2000. bio HDZ. Idućih godina bilo bi mu ugodnije u opoziciji"
Za tjedan dana, 12. travnja, održavaju se vjerojatno najiščekivaniji, najneizvjesniji i za Europsku uniju najvažniji izbori ove godine - parlamentarni izbori u Mađarskoj.
Nakon šesnaest godina vladavine premijera Viktora Orbana i njegove stranke Fidesz tijekom kojih je 'zarobio' institucije, pomeo oporbu i uspostavio model tzv. iliberalne demokracije, a istodobno, zbog stava prema ratu u Ukrajini, postao najvećim problemom aktualnog vodstva Europske unije te glavnim europskim saveznikom Trumpove Amerike, šanse za njegov izborni poraz veće su no ikada prije.
No to još uvijek ne znači i sigurnu izbornu pobjedu Tisze, stranke desnog centra koju vodi bivši fideszovac Peter Magyar, iako ankete već mjesecima pokazuju njen stalni rast koji je desetak dana do izbora premašio 55 posto.
Prvi neizvjesni izbori nakon 2010. godine
Na ovim izborima, a i na mađarskoj političkoj sceni već dugo nema treće iole značajnije snage osim Fidesza i Tisze, tako da će izbori u Mađarskoj iduće nedjelje doista biti okršaj 'jedan na jedan'.
"Od 2010. godine (kada je Fidesz drugi puta došao na vlast, nap.a.) na svakim je izborima bilo jasno da Orban pobjeđuje. Sada je potpuno druga situacija", kaže politički analitičar Davor Gjenero, dobar poznavatelj mađarske političke scene.
Nakon što se druga politička oporba takoreći povukla sa scene skupa s bivšim premijerom, socijalistom Ferencom Gyurcsanyjem koji je u na vrhuncu vlasti 2006. godine počinio neshvatljivo 'političko samoubojstvo' grubo i glasno priznavši na jednom stranačkom skupu laganje narodu ("Sje*ali smo sve. Lagali smo svima neprestano") otvorio prostor Orbanovoj bezgraničnoj vlasti, Tisza je prva dovoljno snažna stranka koja se ondje pojavila, sposobna da pobijedi na izborima.
"Tisza je Fidesz na tvorničkim postavkama"
Osim toga, Tisza je zapravo stranka nezadovoljnika koji su svojedobno napustili Fidesz.
"U Tiszi nije samo Magyar, ima i drugih zanimljivih osoba poput Anite Orban koja je od 2010. do 2015. u Ministarstvu vanjskih poslova vodila sektor energetske sigurnosti i uspostavila uspješan mađarski energetski model", napominje Gjenero.
On Tiszu slikovito opisuje kao "vremenski stroj".
"Tisza je stvorena kao svojevrsni Fidesz na tvorničkim postavkama. Uspostavili su političku organizaciju koja odgovara političkoj poziciji Fidesza u razdoblju od 2004. do 2015. kada je to bila uspješna stranka unutar Europske pučke stranke (EPP)", kaže Gjenero napominjući da je danas Tisza članica EPP-a za razliku od Fidesza koji je grupaciju europskih pučana napustio 2021. godine.
"Tim vrlo sličan krugu ljudi oko Plenkovića"
Osim toga, Gjenero ističe i vrlo dobro političko ishodište Tisze.
"To nisu novaci u političkoj areni ni ljudi bez upravljačkih iskustava. Magyar je tipičan produkt europske tranzicije, čovjek školovan slično kao naši ljudi koji su se školovali tijekom pristupnog procesa EU-u i onda zauzimali pozicije unutar europske administracije. To je tim vrlo sličan unutarnjem krugu ljudi Andreja Plenkovića. U nekim detaljima biografije Magyara i Plenkovića se podudaraju. Recimo u razdoblju nakon 2000. i Plenković i Magyar bili su na pozicijama drugog čovjeka u misijama pri Europskoj uniji. Magyar je, kao i većina ljudi oko njega, prošao i dril u korporativnom sektoru. To su ljudi koji znaju donositi odluke i znaju kako se kreiraju javne politike", smatra Gjenero.
Bi li Orban priznao izborni poraz?
Do sada je, dodaje naš sugovornik, mađarski izborni sustav radio u korist Fidesza pretvarajući na putu do parlamenta njihovu relativnu izbornu pobjedu u apsolutnu.
"Mađarski izborni sustav nagrađuje najvećeg relativnog pobjednika, a situacija je sada vrlo jednostavna jer samo su dvije stranke na izborima. Ostalog sitneža koji se klatio po političkoj areni više nema pa će, prema tome, apsolutnu većinu odnijeti ili Fidesz ili Tisza."
Postavlja se i pitanje kako bi nakon 16 godina svevlašća Orban podnio poraz i bi li mirno predao vlast. Gjenero smatra da Orban neće praviti probleme i poraz će shvatiti kao novi izazov. Štoviše, tvrdi da bi u trenutnim okolnostima samome Orbanu odlazak u oporbu bio dobrodošao.
"Kada se počelo raspravljati o tome hoće li Orban mirno predati vlast, on je potpuno otvoreno i jasno rekao "Ja sam češće svoju stranku vodio na izbore iz opozicije, nego s vlasti i uvijek sam priznavao izborne rezultate".
"Orbanu je ugodnije dočekati krizu u oporbi"
Današnju poziciju Fidesza uspoređuje s onom u kakvoj je HDZ bio nakon dvaju izbornih poraza.
"Čini mi se daje Fidesz u poziciji u kakvoj je bio HDZ 2000. i 2011. godine. Nakon 16 godina kontinuirane vlasti imaju ozbiljne probleme unutarnje strukture koje ne mogu riješiti dok su na vlasti. Dolazi i razdoblje krize kada će se živjeti lošije nego dosad i Mađarska će izgubiti profite koje je ostvarivala trgovinom jeftinih energenata. Orbanu je ugodnije da to razdoblje dočeka s pozicije šefa opozicije, nego kao nositelj izvršne vlasti. Dakle, vrlo je moguće da će Magyar uspostaviti izvršnu vlast u najnezahvalnijem razdoblju u kojemu će životni standard u cijeloj Europi pa tako i u Mađarskoj padati. A Orban bi otišao u opoziciju s vrlo snažnom stranačkom organizacijom koja se neće raspasti i strukturom oligarha okupljenih oko stranke koji će nastaviti financijski je podržavati", procjenjuje Gjenero.
