Švicarska vlada odbila dva zahtjeva SAD-a za prelijetanja povezana s ratom u Iranu

Hina
14. ožu. 2026. 23:13
A US soldier opens the cockpit of one of their F16 fighter jets prior to the US-Philippines air force joint military exercise dubbed Cope Thunder at the former US air base Clark air base in Angeles City
TED ALJIBE / AFP

Švicarska vlada u subotu je objavila da je raspravljala o zahtjevima SAD-a o preletu zemlje američkih vojnih i službenih zrakoplova te je u skladu sa svojim zakonom o neutralnosti odbila dva ratna preleta povezana s Iranom, ali je dopustila tri preostala zahtjeva.

"Zakonom o neutralnosti zabranjenja su prelijetanja stranama u sukobu koji služe vojnoj svrsi povezanoj sa sukobom. Dopušteni su humanitarni i medicinski tranziti, uključujući i prijevoz ranjenih osoba, kao i preleti koji nisu povezani sa sukobom", priopćila je vlada.

Tri odobrena zahtjeva odnosila su se na dva transportna i jedan zrakoplov za održavanje.

Švicarska je izvijestila i da će budući zahtjevi za prelete biti odbijeni budu li premašivali uobičajen promet i ako se svrha tih preleta ne bude mogla utvrditi.

