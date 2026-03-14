Hezbolah vs IDF
Axios: Izrael planira masovnu invaziju Libanona: "Učinit ćemo ono što smo učinili u Gazi"
Izrael planira znatno proširiti svoju kopnenu operaciju u Libanonu, s ciljem zauzimanja cijelog područja južno od rijeke Litani i razgradnje vojne infrastrukture Hezbollaha, navode izraelski i američki dužnosnici.
Izrael planira značajno proširiti kopnenu operaciju u Libanonu, piše Axios.
Zašto je to važno: To bi mogla biti najveća izraelska kopnena invazija na Libanon od 2006. godine, čime bi se Libanon našao u središtu sve šireg rata povezanog s Iranom.
„Učinit ćemo ono što smo učinili u Gazi”, rekao je jedan visoki izraelski dužnosnik, misleći na rušenje zgrada za koje Izrael tvrdi da ih Hezbollah koristi za skladištenje oružja i pokretanje napada.
Šira slika
Operacija takvog opsega mogla bi dovesti do dugotrajne izraelske okupacije južnog Libanona.
Libanonska vlada izrazila je veliku zabrinutost da će obnovljeni rat — potaknut Hezbollahovim lansiranjem raketa na Izrael — razoriti zemlju.
Administracija Donalda Trumpa podržava veliku izraelsku operaciju s ciljem razoružavanja Hezbollaha, ali istodobno nastoji ograničiti štetu za libanonsku državu i potiče izravne pregovore između Izraela i Libanona o poslijeratnom sporazumu.
Što je potaknulo eskalaciju
Do prije nekoliko dana vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pokušavala je obuzdati eskalaciju u Libanonu kako bi ostala usredotočena na rat s Iranom, navode izraelski dužnosnici.
Ta se računica promijenila u srijedu kada je Hezbollah pokrenuo veliki koordinirani napad s više od 200 projektila, dok je Iran istodobno ispalio desetke vlastitih.
„Prije tog napada bili smo spremni na primirje u Libanonu, ali nakon toga nema povratka — slijedi velika operacija”, rekao je jedan visoki izraelski dužnosnik.
Trenutačno stanje
Izraelska vojska (IDF) od početka rata s Iranom ima tri oklopne i pješačke divizije na granici s Libanonom, dok su kopnene snage posljednjih tjedana provodile ograničene upade.
U petak je IDF objavio da šalje pojačanja na granicu i mobilizira dodatne pričuvne snage uoči proširene operacije.
„Cilj je zauzeti teritorij, potisnuti Hezbollahove snage prema sjeveru, dalje od granice, te razgraditi njihove vojne položaje i skladišta oružja u selima”, rekao je dužnosnik.
Stav Hezbollaha
Vođa Hezbollaha Naim Qassem izjavio je u petak da diplomatski put libanonske vlade nije uspio osigurati suverenitet zemlje niti zaštititi civile.
„Ne postoji drugo rješenje osim otpora”, rekao je.
„Kada neprijatelj prijeti kopnenom invazijom, kažemo mu: to nije prijetnja nego jedna od zamki u koju ćete upasti”, dodao je Qassem.
„Svako napredovanje kopnene invazije omogućuje borcima otpora da ostvare rezultate kroz blisku borbu s neprijateljem.”
Detaljnije
Izraelska vojska izdala je naredbe za evakuaciju diljem južnog Libanona, a prvi put i za sela i gradove sjeverno od rijeke Litani, kao i za Hezbollahovo uporište u južnim predgrađima Bejruta.
Od početka sukoba oko 800.000 Libanonaca je raseljeno, a najmanje 773 ljudi je poginulo, među njima mnogi civili.
Iza kulisa
Administracija Donalda Trumpa zatražila je od Izraela da tijekom operacije ne bombardira međunarodnu zračnu luku u Bejrutu niti drugu državnu infrastrukturu Libanona, navode američki i izraelski dužnosnici.
Prema njihovim riječima, Izrael je pristao poštedjeti zračnu luku, ali nije dao čvrsto obećanje da će zaštititi i ostalu državnu infrastrukturu. U petak je izraelska vojska bombardirala most u južnom Libanonu za koji tvrdi da ga Hezbollah koristi za kretanje snaga i oružja.
Jedan izraelski dužnosnik rekao je da će se s Washingtonom savjetovati od slučaja do slučaja.
„Smatramo da imamo punu potporu SAD-a za ovu operaciju”, rekao je dužnosnik za Axios.
Jedan američki dužnosnik dodao je: „Izraelci moraju učiniti ono što moraju kako bi zaustavili Hezbollahovo granatiranje.”
Politična pozadina
Premijer Netanyahu zadužio je bivšeg ministra Rona Dermera da tijekom rata vodi pitanje Libanona, navode američki i izraelski dužnosnici.
Dermer će upravljati kontaktima s Trumpovom administracijom i voditi moguće pregovore s libanonskom vladom ako izravni razgovori počnu u narednim tjednima.
S američke strane to pitanje vodi Massad Boulos, savjetnik Donalda Trumpa i posebni izaslanik SAD-a za Afriku.
Boulos, koji je ujedno tast Tiffany Trump, posljednjih je dana u kontaktu s izraelskim, libanonskim i arapskim dužnosnicima kako bi olakšao izravne pregovore između Izraela i Libanona.
Što slijedi
Libanonska vlada posljednjih je dana naznačila da je spremna odmah započeti izravne pregovore o uvjetima primirja s Izraelom, i to bez preduvjeta.
