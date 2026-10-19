Pariz uveo policijski sat

Reuters

Nakon nereda koji su izbili diljem Francuske, vlasti su uvele policijski sat u dijelovima Pariza, Nice i Lyona. Ograničenja kretanja stupaju na snagu u ponedjeljak navečer, a vlasti su zabranile i okupljanja te posjedovanje određenih opasnih predmeta.

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Policijski sat u središtu Pariza

U dijelovima središta Pariza uveden je policijski sat, izvijestili su francuski mediji BFM TV i AFP.

Ograničenja se odnose na Trg Republike (Place de la République) i ulice oko trgovačkog kompleksa Les Halles, a na snazi će biti od ponedjeljka u 23 sata do utorka u 6 sati ujutro.

Pariška policijska prefektura potvrdila je da će u tom razdoblju biti zabranjeno kretanje ljudi na određenim područjima francuske prijestolnice, uključujući središnji dio Trga Republike, gdje su se tijekom vikenda okupljali prosvjednici.

Policija je također zabranila javna okupljanja od ponedjeljka u 20 sati do utorka u 6 sati, javlja BBC.

U sklopu uvedenih mjera zabranjeno je nošenje oružja, pirotehničkih sredstava i opasnih zapaljivih tvari, poput benzina, nafte i plina.

REUTERS/Abdul Saboor

U Nici uveden policijski sat za mlade

Gradonačelnik Nice Eric Ciotti najavio je uvođenje policijskog sata za mlade, koji počinje u ponedjeljak u 21 sat.

U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama Ciotti je rekao da će ograničenje trajati do 6 sati ujutro te da će se primjenjivati svake noći do sljedeće nedjelje.

Objasnio je da je odluka donesena u dogovoru s prefektom departmana Alpes-Maritimes.

Prefektura je u zasebnom priopćenju navela da je zabranila određene predmete, uključujući pirotehnička sredstva i zapaljive tvari.

Zabranjena je i osobna zaštitna oprema koja bi se mogla koristiti tijekom javnih nereda, poput skijaških naočala.

Te će mjere ostati na snazi do 25. listopada.

Policijski sat uveden i u Lyonu

Policijski sat najavljen je i u Lyonu, gradu na jugoistoku Francuske, izvijestili su France 24 i BFM TV.

Prema odluci prefekture departmana Rhône, ograničenja će biti na snazi od ponedjeljka u 21 sat do utorka u 6 sati ujutro.

Francuski list Le Figaro navodi da se zabrana odnosi na prosvjede i povorke u središtu grada.