Wizz Air
Drama na nebu iznad Europe: Dojava o bombi u putničkom avionu, podignut Gripen
Putnički zrakoplov mađarske niskotarifne kompanije Wizz Air, koji je letio na liniji od Londona prema Sofiji, morao je iznenada promijeniti rutu nakon dojave o postavljenoj bombi.
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Zbog procjene visokog rizika odmah je podignuta pripravnost mađarskog ratnog zrakoplovstva. Ubrzo je poletio borbeni zrakoplov tipa Gripen koji je presreo putnički avion i pratio ga do zračne luke u Budimpešti.
Zrakoplov je ondje sigurno sletio pod pratnjom vojnog aviona. Nakon slijetanja, sigurnosne službe i policija osigurale su područje te započele detaljan pregled zrakoplova i prtljage putnika kako bi utvrdile postoji li doista eksplozivna naprava, prenosi grčki portal In.gr.
"Spremnost nije rutina, već odgovornost"
O situaciji se na društvenoj mreži Facebook oglasio mađarski ministar obrane Romulusz Ruszin-Szendi.
"Služba za protuzračnu obranu Mađarskih obrambenih snaga još se jednom dokazala u stvarnoj situaciji.
Zrakoplov Wizz Aira iz Londona za Sofiju primio je dojavu o bombi, zbog čega je prekinuo svoju izvornu rutu i zatražio slijetanje na međunarodnu zračnu luku Liszt Ferenc u Budimpešti.
NATO-ova služba za protuzračnu obranu izdala je ALPHA upozorenje. Gripen Mađarskih obrambenih snaga poletio je u roku od nekoliko minuta i osigurao slijetanje putničkog zrakoplova u Budimpešti. Borbeni zrakoplov se zatim vratio u bazu Kecskemét, a policija je preuzela daljnje mjere.
Spremnost nije rutina, već odgovornost. Naši vojnici još su jednom dokazali da se mogu odmah rasporediti ako je potrebno i da su sposobni jamčiti sigurnost mađarskog zračnog prostora", napisao je.
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