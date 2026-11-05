Drama u hrvatskom zračnom prostoru: Zbog dojave o bombi, Rafale presreo zrakoplov

Airbus na letu iz Helsinkija prema Rimu, ušao je u hrvatski zračni prostor u 8:34, na području između Čakovca i Varaždina, nastavljajući let u smjeru Istre i Italije, a nakon izdavanja zapovijedi za djelovanje i polijetanja iz baze, hrvatski Rafale presreo ga je u 8:41.