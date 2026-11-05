MOGUĆA PRIJETNJA
Drama u hrvatskom zračnom prostoru: Zbog dojave o bombi, Rafale presreo zrakoplov
Hrvatski Rafale presreo je jutros putnički zrakoplov finske kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca zbog dojave o mogućoj prijetnji, odnosno sumnje na moguću prisutnost eksplozivne naprave u zrakoplovu te ga pratio do granice s Italijom, priopćio je MORH.
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Hrvatski borbeni avion Rafale danas je u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora presreo putnički zrakoplov Airbus A320 finske zrakoplovne kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca, navodi Ministarstvo obrane (MORH), a presretanje je provedeno zbog dojave o mogućoj prijetnji, odnosno sumnje na situaciju "bomb on board", što označava mogućnost prisutnosti eksplozivne naprave u zrakoplovu.
Airbus na letu iz Helsinkija prema Rimu, ušao je u hrvatski zračni prostor u 8:34, na području između Čakovca i Varaždina, nastavljajući let u smjeru Istre i Italije, a nakon izdavanja zapovijedi za djelovanje i polijetanja iz baze, hrvatski Rafale presreo ga je u 8:41.
Nakon presretanja hrvatski Rafale pratio je Airbus do granice s Italijom, gdje je zrakoplov predan talijanskim zračnim snagama brzog odgovora. Zrakoplov Finnaira napustio je hrvatski zračni prostor u 8:54.
Zračna akcija pokrenuta je nakon zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u Torrejónu (CAOC Torrejón).
"Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još je jednom pokazala izvrsnu uvježbanost i brzu reakciju hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale kao i sposobnosti tih borbenih lovaca", ističe MORH.
Ministarstvo podsjeća da je riječ o drugom uspješno provedenom presretanju ove godine - hrvatski višenamjenski borbeni avion Rafale nedavno je, također u sklopu zadaće nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora (Air Policing), presreo malteški putnički zrakoplov Boeing koji je bio označen kao moguća prijetnja.
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od 1. siječnja ove godine samostalno provodi nadzor i zaštitu zračnog prostora Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionima Rafale, u okviru NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System).
Val lažnih prijetnji bombama utjecao je u četvrtak ujutro na zrakoplovni promet europskih zrakoplovnih tvrtki od Irske do Bugarske već drugi put ovaj tjedan, pri čemu su neki od najmanje 25 letova bili prisiljeni neplanirano sletjeti ili su ih pratili borbeni zrakoplovi.
Zrakoplov kompanije Finnair, koji je letio iz Helsinkija, talijansko ratno zrakoplovstvo sigurno je dopratilo do planiranog odredišta u Rimu, rekao je izvor upoznat sa slučajem, objavio je danas Reuters.
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