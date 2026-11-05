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Let iz Dublina za Rim

Novi incident na europskom nebu: Zrakoplov preusmjeren zbog dojave o bombi

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N1 Info
|
05. stu. 2026. 10:21
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Aer Lingus
PAUL FAITH / AFP

Zrakoplov koji je letio iz Dublina za Rim preusmjeren je u četvrtak u Francusku zbog dojave o bombi, priopćila je francuska vlada.

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Iz ureda francuskog premijera Sébastiena Lecornua poručili su da se situacija pomno prati.

Prema podacima internetskih stranica za praćenje letova, preusmjereni zrakoplov navodno pripada irskom nacionalnom zračnom prijevozniku Aer Lingusu, javlja Euronews.

Incident se dogodio nakon što je u utorak oko deset europskih letova bilo na meti prijetnji bombama. Prema navodima nadležnih tijela, zbog tih je prijetnji jedna zračna luka u Varšavi nakratko zatvorena, dok su u Rimu podignuti vojni zrakoplovi.

Britanska vlada te je incidente opisala kao "zlonamjerne lažne dojave o bombama".

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Teme
dojave o bombama europske zračne luke sigurnosni incidenti zarkoplov

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