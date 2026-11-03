David GANNON / AFP

Najmanje četiri leta u Europi bila su u utorak izložena prijetnjama bombom, nakon što se isto dogodilo i jednom letu u ponedjeljak, prisiljavajući neke zrakoplove da promijene odredište, a jedna zračna luka u Poljskoj nakratko je zatvorena, iako na kraju nije pronađena nijedna potvrđena eksplozivna naprava.

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Vlasti su preusmjerile let poljske zrakoplovne kompanije LOT iz Londona, koji je trebao sletjeti u varšavsku zračnu luku Chopin, u obližnju zračnu luku Modlin. Ona je nakratko zatvorena dok je trajao pregled zrakoplova. Zračna luka Modlin objavila je da je ponovno otvorena nakon što u zrakoplovu nije pronađena nikakva eksplozivna naprava.

Drugi let prema Varšavi, zrakoplov kompanije SAS iz Kopenhagena, sletio je u zračnu luku Chopin prema planu. Uprava zračne luke priopćila je da nije pronađena nikakva eksplozivna naprava te da je zračna luka nastavila normalno raditi.

Dvama zrakoplovima koji su letjeli iz Bergama i Dublina prema bugarskoj prijestolnici Sofiji upućene su prijetnje bombom, priopćilo je u utorak bugarsko Ministarstvo prometa za Reuters.

Oba su zrakoplova sigurno sletjela, a pregledom nisu pronađene eksplozivne naprave.

Zrakoplov na letu iz Bergama bio je u vlasništvu zrakoplovne kompanije Wizz Air i prevozio je 176 putnika, navodi se u priopćenju. Ryanairov zrakoplov na letu iz Dublina imao je 185 putnika.

Dan ranije, let kompanije Wizz Air iz Londona prema Sofiji preusmjeren je u zračnu luku u Budimpešti nakon dojave o prijetnji bombom, objavio je mađarski ministar obrane Romulusz Ruszin-Szendi u objavi na Facebooku.

Dijelovi zračne luke u Murciji na jugoistoku Španjolske u utorak su ograđeni nakon dojave o prijetnji bombom na letu kompanije Ryanair iz Manchestera.

Međutim, dužnosnici su priopćili da se pokazalo kako je riječ o lažnoj dojavi te je zračna luka nastavila s redovitim radom nakon što vlasti u zrakoplovu nisu pronašle eksploziv.