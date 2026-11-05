U OSAM ZEMALJA
Kaos u europskom zračnom prometu: Niz dojava o bombama u avionima, više letova preusmjereno
Više putničkih zrakoplova diljem Europe u četvrtak je bilo pogođeno dojavama o postavljenim bombama. Pojedini letovi preusmjereni su na druge zračne luke, uključujući francusku vojnu bazu, dok su sigurnosne službe pokrenule provjere. Dojave su zabilježene u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Češkoj, Bugarskoj, Belgiji, Austriji i Rumunjskoj.
Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se na letu irske kompanije Aer Lingus iz Dublina za Rim. Zrakoplov Airbus A320 preusmjeren je u francusku vojnu bazu Évreux nakon dojave o bombi.
Francuske vlasti potvrdile su da je zrakoplov sigurno sletio, a 151 putnik i šest članova posade premješteni su na sigurno. Na teren je upućena protueksplozijska jedinica radi pregleda zrakoplova. Prema pisanju francuskih medija, zrakoplov je tijekom prilaska pratilo i borbeno zrakoplovstvo.
Dojave o bombama na letovima diljem Europe
Slični incidenti zabilježeni su i na letovima drugih europskih prijevoznika, javlja The Guardian.
Wizz Air potvrdio je da je njegov let iz Milana za Varšavu preusmjeren u Beč nakon dojave o bombi zaprimljene tijekom leta.
"Preusmjeravanje je provedeno u skladu s utvrđenim sigurnosnim protokolima, pri čemu je sigurnost putnika i posade bila najvažnija", priopćila je kompanija.
Iz Wizz Aira naglasili su da nisu jedina zrakoplovna kompanija pogođena prijetnjama te da surađuju s nadležnim službama.
Dojava je zaprimljena i za njihov let iz Milana za Bukurešt. Zrakoplov sa 182 putnika i sedam članova posade sigurno je sletio u rumunjsku prijestolnicu, gdje su ga pregledavale sigurnosne službe.
Finski Finnair potvrdio je da su dva njegova leta, iz Helsinkija za Rim i iz Helsinkija za Beč, bila izložena lažnim ili neutemeljenim dojavama o bombama. Oba su zrakoplova sigurno stigla na odredišta, a putnici su se iskrcali.
Češka policija provjerava četiri zrakoplova
Češka policija izvijestila je da su zaprimljene dojave o eksplozivnim napravama u četiri zrakoplova koji su trebali sletjeti u Prag.
Iako su vjerodostojnost prijetnji ocijenili niskom, aktivirane su sigurnosne mjere i najavljeni protueksplozijski pregledi svih zrakoplova nakon slijetanja.
U Bugarskoj su dojave pogodile tri Ryanaira leta, iz Madrida, Kopenhagena i Londona. Zrakoplovi iz Madrida i Kopenhagena sletjeli su u Sofiju, dok je let iz Londona preusmjeren u Plovdiv.
Poljska kompanija LOT potvrdila je dojavu za let iz Varšave za Bruxelles. Posada je tijekom leta pregledala zrakoplov, a dodatnu provjeru nakon slijetanja obavile su belgijske vlasti. Nisu pronađeni nikakvi sumnjivi ili opasni predmeti.
Novi val prijetnji nakon sličnih incidenata
Najnovije dojave uslijedile su samo dva dana nakon što je sedam zrakoplova diljem Europe bilo pregledano ili preusmjereno zbog sličnih prijetnji.
Tada su bili pogođeni letovi kompanija LOT, SAS, Wizz Air i Ryanair, a niz lažnih dojava u Italiji zahvatio je i oko 280 škola.
Za sada nije poznato jesu li sve prijetnje povezane niti tko stoji iza njih.
Zrakoplovne kompanije ističu da se svaka dojava provjerava prema sigurnosnim protokolima, čak i kada se procjenjuje da je riječ o lažnoj uzbuni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare