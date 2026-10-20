Otkrivene tri dosad čuvane tajne: Ghost Shark može napadati i iz zraka

Ugovori o isporuci dronova „Ghost Shark” potpisani su tek u rujnu prošle godine, a iako se točan broj ne otkriva, očekuje se isporuka „na desetke” jedinica ratnoj mornarici. Prva je isporučena u siječnju ove godine, a ovog mjeseca „Ghost Shark” podmornice sudjeluju u zajedničkim vježbama „Maritime Big Play” sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, nedaleko od obale južne Kalifornije, javlja australski ABC.