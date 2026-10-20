NOVO ORUŽJE
Otkrivene tri dosad čuvane tajne: Ghost Shark može napadati i iz zraka
Australske podmornice tipa „Ghost Shark” nosit će napredne pomorske mine i lansirati naoružane bespilotne letjelice, prema detaljima s kojih je nedavno skinuta oznaka tajnosti.
Iako je otprije bilo poznato da su „Ghost Shark” podmornice naoružane, do sada nije bilo jasno na koji točno način mogu napasti potencijalne protivnike.
Australska flota smrtonosnih podvodnih dronova „Ghost Shark” bit će opremljena eksplozivnim bespilotnim letjelicama i naprednim pomorskim minama, javlja sada Euronews.
U sklopu ugovora vrijednog 1,7 milijardi dolara, potpisanog prošle godine, Kraljevskoj australskoj ratnoj mornarici tijekom idućih će nekoliko godina biti isporučeno na desetke ovih podmornica.
Iako se znalo da posjeduju borbene sposobnosti, do danas su pojedinosti o točnoj vrsti tereta koji mogu nositi bile strogo povjerljive.
Ministarstvo obrane danas je otkrilo tri ključne sposobnosti ovih autonomnih podmornica.
Jedna od njih je mogućnost lansiranja rojeva bespilotnih letjelica „Anduril Altius”, koje se mogu koristiti za izviđanje ili za nošenje četiri kilograma eksploziva radi napada na neprijateljska plovila.
Također mogu nositi do 12 pomorskih mina odjednom, što, prema navodima Ministarstva obrane, omogućuje brzo zatvaranje pristupa ključnim plovnim putovima.
Osim toga, mogu prevoziti posebne zalihe, odnosno ispuštati opskrbu za postrojbe specijalnih snaga na teško dostupnim lokacijama.
Ugovori o isporuci dronova „Ghost Shark” potpisani su tek u rujnu prošle godine, a iako se točan broj ne otkriva, očekuje se isporuka „na desetke” jedinica ratnoj mornarici. Prva je isporučena u siječnju ove godine, a ovog mjeseca „Ghost Shark” podmornice sudjeluju u zajedničkim vježbama „Maritime Big Play” sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, nedaleko od obale južne Kalifornije, javlja australski ABC.
Ministar obrambene industrije Pat Conroy izjavio je da „Ghost Shark” podmornice predstavljaju drukčiju vrstu prijetnje za potencijalne protivnike.
„To su 'zubi' koji omogućuju uskraćivanje pristupa određenim područjima putem polaganja mina. To su 'zubi' koji omogućuju napade na ciljeve udaljene tisuće nautičkih milja od Australije.”
„Ghost Shark” se opisuje kao „multiplikator snage”, dizajniran za djelovanje uz bok podmornicama s posadom, pri čemu preuzima opasne, zahtjevne ili rutinske zadaće.
Podmornica je modularno izvedena, što znači da se može opremiti različitim sustavima ovisno o misiji – uključujući torpeda, opremu za izviđanje ili čak ljudstvo. David Goodrich iz tvrtke Anduril Australia rekao je da je projektil osmišljen kako bi oslobodio mornaričko osoblje od najgorih zadataka.
Rekao je da je postavljanje mina jasan primjer.
"Ghost Shark će autonomno, točno i sigurno postavljati pomorske mine uz znatno niže troškove i rizik od korištenja površinskog broda ili plovila s posadom", rekao je.
Nove mogućnosti Ghost Sharka nude se SAD-u i Velikoj Britaniji u okviru sporazuma o dijeljenju tehnologije AUKUS Pillar Two, osmišljenih da budu interoperabilni s bilo kojim autonomnim sustavima koje odluče koristiti.
Pitanja o globalnom apetitu
Ghost Shark i njegov zračni pandan, bespilotna Ghost Bat, dvije su najznačajnije obrambene inovacije Australije posljednjih godina.
Obje nose značajne nade za izvoz, a zemlje poput Njemačke aktivno istražuju opcije poput Ghost Bata.
Njemački ministar obrane Boris Pistorius posjetio je Australiju u ožujku, obraćajući se Nacionalnom press klubu.
Kasnije je rekao da Njemačka formalno istražuje tu mogućnost.
No, novinska kuća Politico nedavno je izvijestila da je Njemačka odustala od planova za izravnu nabavu Ghost Bata i da će ga umjesto toga razmotriti među drugim alternativama razvijenim u Europi.
Ghost Shark jedna je od brojnih sličnih podmornica bez posade u razvoju ili proizvodnji diljem svijeta, uključujući Orcu američke mornarice.
Conroy je rekao da će SAD i Velika Britanija imati priliku vidjeti Ghost Shark na nadolazećim vježbama i da „nije izgubio nadu“ da će pokazati interes.
Ali rekao je da su korisni tereti fokus izvoza u okviru drugog stupa AUKUS-a.
„Odluka o značajnim projektima bila je ulaganje u zajedničke korisne terete i senzore“, rekao je.
„Svi imamo niz vlastitih platformi za njihovu isporuku.“
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