SPOMINJU I RUSIJU
Što zabrinjava britanske obavještajce? "Iran mijenja mete, a AI bi mogao omogućiti razvoj biološkog oružja"
Iran pojačava pokušaje napada na zahtjevnije mete, poput vojnih objekata u Britaniji, dok Rusija intenzivira hibridno ratovanje protiv saveznika Ukrajine, izjavio je u utorak čelnik britanske domaće obavještajne službe MI5.
U svojem godišnjem govoru o širokom rasponu prijetnji s kojima se suočava Britanija, glavni direktor MI5-a Ken McCallum također je rekao da je najveća zabrinutost u vezi sa zloupotrebom umjetne inteligencije mogućnost da teroristi razviju biološko oružje ili čak stvore nove patogene.
McCallum je izjavio da su prijetnje koje dolaze od država učetverostručene tijekom posljednjeg desetljeća te da njegova organizacija sada izdvaja više resursa za njihovo suzbijanje nego tijekom hladnog rata.
Iran i Rusija odbacuju umiješanost u neprijateljske aktivnosti u Britaniji
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je u ponedjeljak da je „vrlo vjerojatno” da Teheran stoji iza spriječenih planova za napad na bazu britanskoga Kraljevskoga ratnog zrakoplovstva (RAF) Fairford, koju američki bombarderi koriste za izvođenje napada na Iran. Incident je izazvao sigurnosnu uzbunu i naveo američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče zrakoplove iz te zračne baze.
Teheran je odbacio optužbe o umiješanosti u incident u Fairfordu, kao i druge optužbe za zlonamjerne aktivnosti u Britaniji. Britanske vlasti već ga godinama optužuju za sudjelovanje u planovima napada i pokušajima atentata na disidente te izraelske i židovske mete.
Rusija također poriče umiješanost u neprijateljske aktivnosti u Britaniji i drugim zapadnim zemljama, no McCallum je izjavio da ona i dalje predstavlja „agresora broj jedan”.
Više od 50 uhićenja povezanih s Iranom, kaže Mccallum
McCallum je rekao da ne može govoriti o incidentu u Fairfordu zbog istrage koja je u tijeku, ali je istaknuo da je ove godine došlo do znatne promjene u „iranskim ambicijama da se usmjere na zahtjevnije mete, poput vojnih objekata”.
„Incident u RAF-ovoj bazi Fairford ... nije jedinstven slučaj. Bilo je i drugih primjera, ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu nego i diljem svijeta”, rekao je.
McCallum je naveo da su operacije povezane s Iranom tijekom protekle godine dovele do više od 50 uhićenja.
Na pitanje ima li Iran sposobnost izvesti složene napade, možda i uz pomoć eksplozivnih bespilotnih letjelica, McCallum je odgovorio da su njegove mogućnosti ograničene sposobnostima kriminalaca i posredničkih skupina koje koristi za operacije u Britaniji.
„S obzirom na ono što smo posljednjih godina u praksi vidjeli u Ujedinjenom Kraljevstvu, njihove sposobnosti nisu ni približno na toj razini”, rekao je.
„Ipak, jasno je da u zemljama bližima vlastitom teritoriju Iranska revolucionarna garda (IRGC) ima znatno iskustvo u agresivnijoj i sofisticiranijoj uporabi konvencionalnih i hibridnih tehnologija.”
Umjetna inteligencija "višestruko pojačava prijetnje"
McCallum se složio s ocjenama drugih europskih obavještajnih službi da Rusija primjenjuje taktike koje ostaju tik ispod praga otvorenog konvencionalnog sukoba. Pritom je naveo pokušaj napada dronom na teretni zrakoplov u jednoj njemačkoj zračnoj luci i kibernetički napad na poljsku energetsku infrastrukturu.
„Nije slučajno što ruski agresori pokušavaju destabilizirati druge europske zemlje u trenutku kada je njihov vojni napredak u Ukrajini minimalan i kada za njega plaćaju užasno visoku cijenu”, rekao je.
Rusija je odbacila njemačke optužbe povezane s incidentom u zračnoj luci Leipzig/Halle u kolovozu, nazvavši ih „potpuno izmišljenima”.
Govoreći o umjetnoj inteligenciji, McCallum je rekao da ta tehnologija „višestruko pojačava nadmetanje u području kibernetičke sigurnosti između napadača i onih koji se od njih brane” te da je teroristi iskorištavaju kako bi unaprijedili izviđanje i metode napada.
„Još nije ostvaren scenarij zloupotrebe kojemu pridajem najveću važnost - mogućnost da umjetna inteligencija promijeni razmjere prijetnje koju predstavljaju postojeće ili čak nove vrste biološkog oružja”, rekao je, dodajući da je to područje na koje su on i njegovi suradnici „posebno usredotočeni”.
„Ti su rizici stvarni”, dodao je.
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