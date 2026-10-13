11 mornara nestalo u potonuću broda, bugarski premijer: "Ishod ide u prilog Ruskoj Federaciji"

Bugarski dužnosnici izvijestili su da je spašeno pet članova posade, dok se njih 11 i dalje vodi kao nestalo s broda koji je potonuo kod obale mjesta Krapec. Bugarski mediji identificirali su plovilo kao teretni brod Azov Concord. Tvrtka sa sjedištem u Turskoj koja upravlja brodom nije bila zasad dostupna za komentar.