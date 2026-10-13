Crno more
11 mornara nestalo u potonuću broda, bugarski premijer: "Ishod ide u prilog Ruskoj Federaciji"
Jedanaest mornara nestalo je na moru u utorak nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor.
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Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, izvijestili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za izvođenje napada, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishod tih napada "ide u prilog Ruskoj Federaciji".
Iz Moskve zasad nema komentara o tim incidentima.
"Ovo je apsolutno neprihvatljivo - još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda", rekao je Radev u televizijskom obraćanju.
Napade su osudile i Ukrajina te Europska unija.
"Crno more postalo je još jedna bojišnica eskalacije ruskog rata u Ukrajini", objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u. "Odgovorni moraju snositi posljedice", rekla je.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u utorak je na X-u napisao da taj napad "još jednom pokazuje namjerno zanemarivanje života civila od strane Moskve".
"Crno more ključno je za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Rusija ga napada kako bi iskoristila glad kao oružje i držala svijet u talaštvu", rekao je.
Pomorski promet na Crnom moru uvučen u rat
Bugarski dužnosnici izvijestili su da je spašeno pet članova posade, dok se njih 11 i dalje vodi kao nestalo s broda koji je potonuo kod obale mjesta Krapec. Bugarski mediji identificirali su plovilo kao teretni brod Azov Concord. Tvrtka sa sjedištem u Turskoj koja upravlja brodom nije bila zasad dostupna za komentar.
Tijekom noći pogođen je još jedan brod, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom. Njega su također napala tri drona, naveli su bugarski dužnosnici. Svi članovi posade tog broda, sedam Ukrajinaca i osam Azerbajdžanaca, spašeni su i nitko nije ozbiljnije ozlijeđen.
Prije tjedan dana devet sirijskih i jedan egipatski pomorac nestali su na moru nakon što je njihov brod potonuo uslijed udara bespilotnih letjelica u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru. Te je noći pogođen još jedan brod, no njegova je posada spašena.
Više od četiri i pol godine nakon početka rata, koji je Moskva pokrenula invazijom na Ukrajinu 2022. godine, pomorski promet u Crnom moru sve je više uključen u dugotrajnu bitku gospodarske izdržljivosti. I Ukrajina i Rusija među najvećim su svjetskim izvoznicima žitarica.
Rusija bombardira ukrajinske crnomorske luke, zbog čega se Ukrajina sve više oslanja na riječne luke na Dunavu te na plovidbene rute blizu obala članica NATO-a, Bugarske i Rumunjske. Ukrajina pak sve češće gađa ruske brodove za prijevoz žitarica u drugim dijelovima Crnog mora i u Azovskom moru, na ušću rijeke Dona.
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