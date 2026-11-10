TEŠKE OPTUŽBE
Može li se suditi ocu Meghan Markle? Sutkinja zatražila neovisno psihijatrijsko vještačenje
Savezni sudac na Floridi naložio je psihijatrijsku procjenu za Thomasa Marklea, oca britanske vojvotkinje od Sussexa, Meghan Markle, kako bi se utvrdilo je li mentalno sposoban odgovarati na optužbe za posjedovanje dječje pornografije.
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Sutkinja Lindsay Griffin u Tampi napisala je u nalogu da je početno pojavljivanje 82-godišnjeg tasta princa Harryja pred sudom potaknulo pitanja o tome je li on sposoban suočiti se s kaznenim progonom.
Thomas Markle uhićen je u petak po jednoj saveznoj točki optužnice za posjedovanje materijala o seksualnom zlostavljanju djece, uključujući dvije eksplicitne fotografije njega na kojima pozira s golom maloljetnom djevojčicom i druge slike njega s djecom u različitim fazama razodjevanja.
Jedna od fotografija prikazivala je golu djevojčicu u sobi koja se čini kao dio lanca motela na Filipinima, gdje je Markle prethodno neko vrijeme boravio.
Prema FBI-jevoj izjavi podnesenoj sudu kao dio kaznene prijave protiv Marklea, savezni agenti zaplijenili su dotični materijal, dio zalihe dijapozitiva, filmskih negativa i knjiga, iz skladišnih jedinica koje je Markle iznajmljivao u Los Angelesu od 2008. godine.
Komentirajući slučaj ravnatelj FBI-a Kash Patel rekao je da je Markle "ciljao nevinu djecu i nastojao im ukrasti nevinost svojim kriminalnim radnjama".
Tijekom saslušanja u petak nije se izjasnio o krivnji, a sudac je dopustio da Markle bude pušten iz pritvora uz osobnu jamčevinu pod uvjetom da se podvrgne kućnom pritvoru i elektroničkom nadzoru.
U sudskom nalogu nakon saslušanja, Griffin je rekla da je pronašla "razuman razlog za vjerovanje" da Markle možda "pati od mentalne bolesti koja ga čini mentalno nesposobnim do te mjere da nije u stanju razumjeti prirodu i posljedice postupka protiv njega ili pravilno pomoći u svojoj obrani".
Griffin je rekla da je svoje nalaze temeljila na nespecificiranim informacijama o njegovom zdravstvenom stanju, njegovoj "poodmakloj dobi i nedostatku sjećanja".
Sud je također imenovao dr. Amie Gerodimos, forenzičku psihijatricu, da provede neovisni psihijatrijski pregled Marklea i da postavi dijagnozu njegovog stanja s nalazom o njegovoj mentalnoj sposobnosti za suđenje. Griffin je odredila rok do 20. studenoga da Gerodimos podnese izvješće sudu.
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